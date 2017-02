Città Nascosta Milano e Uber presentano per San Valentino LOVE MILAN

Continua la fortunata collaborazione tra Città Nascosta Milano e Uber. A San Valentino il nuovo servizio UberTOUR si estende dai van alle berline e con l’occasione presenta L♥VE MILAN: Relazioni pericolose, un tour fotografico dedicato all’Amore, non inteso nella sua accezione più romantica, bensì nei suoi risvolti più intensi e drammatici, perché a Milano anche per amare bisogna essere attrezzati!



A partire dal 14 Febbraio e nelle settimane a seguire, il tour potrà essere prenotato con un semplice clic dall’app Uber. Il percorso alla scoperta dei luoghi di tentazione della città meneghina farà vivere un’esperienza culturale 2.0 ovvero 50 minuti di passione da regalare o da condividere con chi vuoi tu.

Lungo il percorso che porterà nel cuore di Milano, tra tappe fotografiche e passaggi, l’amore si tingerà così di rosso passione, giallo gelosia e nero mistero.

L'ITINERARIO DI CITTA' NASCOSTA PER SAN VALENTINO



● Via San Paolo 10. Piazzetta Liberty. Amore mercenario: Dai salotti patinati al tunnel del piacere (tappa fotografica)

● Via Case Rotte. Piazza San Fedele. Amore proibito: L’oscuro amore della Monaca di Monza (tappa fotografica)

● Piazza Belgioioso. Amore platonico: Dai Promessi sposi alle bretelle di Stendhal (tappa fotografica)

● Teatro alla Scala. Eros e Thanatos 1. Lui vs Lei: Il Delitto d’Onore (passaggio)

● Via Fiori Chiari. Brera a luci rosse: L’amore al tempo dei bordelli (tappa fotografica)

● Via Palestro 20. Eros e Thanatos 2. Lei vs Lui: La vedova Nera (passaggio)

● Via Cappuccini. Giardino Invernizzi. Pink love: Flamingo road in salsa cappuccina (tappa fotografica)

● Palazzo Serbelloni. Amori e inganni: Quando Josephine faceva impazzire il generale Napoleone (tappa fotografica)

● Corso Venezia 57. Civico Planetario Ulrico Hoepli. L♥ve Milan. Il mondo in una stanza (arrivo).

LE OPZIONI DI NOLEGGIO UBER



UberTOUR, che si aggiunge così alle opzioni di noleggio con conducente già disponibili a Milano come UberBLACK, UberLUX e UberVAN, può essere richiesto 7 giorni su 7 e ovunque ci si trovi all’interno della circolare esterna di Milano. Una volta a bordo della berlina e avviato il servizio, una speciale card elettronica comparirà sulla schermata dell’applicazione e darà accesso ai contenuti che Città Nascosta Milano ha

sviluppato per accompagnare i viaggiatori Uber.



COME FUNZIONA UberTOUR



1. Scarica la App gratuita di Uber per iPhone e Android

2. Apri l’App, seleziona una destinazione e fai clic sull’opzione UberTOUR

3. Un van per sei persone o una berlina per quattro persone verrà a prenderti nel luogo in cui ti trovi pronto per farti cominciare il tuo UberTOUR

4. Una card elettronica ti rimanderà ad un approfondimento sulle tappe del percorso

5. Spesa totale: €80 (comprensiva della corsa per il luogo in cui Uber ti verrà a prendere e del Tour)

6. Durata: 50 minuti

Città Nascosta Milano è una associazione culturale, fondata nel 2010 e che da allora ha rivoluzionato il modo di vedere la città. Da sette anni dà valore alla cultura divulgandola, un impegno che le ha permesso di conquistare numerosi premi e un posto privilegiato all’interno del panorama culturale di Milano. Fin dalla nascita la sua specialità è stata aprire le porte di luoghi inaccessibili e svelarne le meraviglie.

Presieduta da Manuela Alessandra Filippi, fondatrice e coordinatrice delle attività, il suo motto è: “Trasformare i cittadini da consumatori in attori consapevoli delle loro città”.

Per ulteriori informazioni:

M.Alessandra Filippi – Presidente Città Nascosta Milano

maf@cittanascostamilano.it

Responsabile Comunicazione

Patrick Andena

3473661174 – ufficiostampa@cittanascostamilano.it