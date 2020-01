Classifica degli influencer italiani più attivi sui social

Dopo la classifica delle squadre di calcio, dei brand automotive, dei programmi tv, dei media e dei giornalisti italiani, Primaonline.it propone una nuova graduatoria sui social network: quella degli influencer più attivi.

Come le precedenti, anche questa è realizzata dalla società di consulenza in marketing digitale Sensemakers, sulla base delle rilevazioni della newyorkese Shareablee, leader nella social analysis.

Per stilare la classifica sono state prese in considerazione tutte le interazioni generate dai contenuti pubblicati sugli account ufficiali degli influencer italiani su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e le visualizzazioni video su Facebook e Youtube. La seconda tabella mostra quali sono stati i post più performanti, cioè quelli che hanno suscitato il maggior numero di reazioni da parte degli utenti dei social.

Nella Top 15 di dicembre ci sono gli influencer più noti, si legge nell'articolo stilato da Primaonline.it, quelli che ogni giorno riempiono con le loro vicende le pagine dei siti di gossip. Un piccolo mondo dorato, anzi quasi una grande famiglia, visto che diversi dei personaggi citati sono imparentati tra loro o intrattengono rapporti di amicizia e di affari. In cima alla lista c’è la regina degli influencer, Chiara Ferragni; al terzo posto il marito, Fedez; al quinto Valentina Ferragni, sorella di Chiara; al 13esimo Luis Sal, il nuovo socio di Fedez, dopo recente rottura del sodalizio con J-Ax.

Chiara Ferragni, diventata famosa grazie a The Blond Salad, il blog di moda e lifestyle che ha fondato nel 2009, su Instagram è una vera potenza. Ha più di 18 milioni di follower che riempiono di cuoricini i commenti alle sue foto; una con il figlio Leone, scattata il 2 gennaio nel parco acquatico del One&Only Royal Mirage Resort di Dubai, ha raccolto più di 3 milioni e mezzo di like. A Dubai la famiglia ‘Ferragnez’ ha passato le vacanze di fine anno assieme a Valentina e a Francesca, l’altra sorella della fashion blogger. Vacanze ovviamente raccontate sui social con dovizia di particolari.

La Ferragni domina nettamente la classifica di dicembre con quasi 64 milioni di interazioni. Sono suoi ben cinque dei dieci post più performanti, tutti su Instagram, che è chiaramente il social network del momento. Fedez, che su Instagram ha quasi 9 milioni di follower, è terzo in classifica con 17 milioni di interazioni. Il rapper milanese è l’autore di quattro post da record, tra cui il primo in graduatoria, un video sulle vacanze di Natale che ha generato 1 milione 205mila interazioni.

Tra i primi dieci, l’unico post non dei Ferragnez è di Gianluca Vacchi, l’imprenditore super palestrato e tatuato che esibisce sui social la sua ricchezza, gli amici vip e i locali alla moda che frequenta. Vacchi, che su Instagram ha più 14 milioni di follower, stranamente non è presente nella Top 15 degli influencer italiani.

TOP 15 INFLUENCER ITALIANI

Al secondo posto della Top 15, Tra Chiara Ferragni e Fedez, ci sono Gli Autogol, il trio comico (Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli) che imperversa su YouTube, in radio e in tv con le sue parodie dei calciatori. In dicembre i loro contenuti hanno generato 23 milioni di interazioni. E i loro video sono stati visti 10,5 milioni di volte nel corso del mese. Dato questo che pone Gli Autogol al secondo posto anche nella graduatoria delle video views.

Quarta è la conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, con 9,5 milioni di interazioni. L’8 gennaio Leotta ha pubblicata sui social la prima foto ‘ufficiale’ con il suo nuovo fidanzato, il pugile Daniele Scardina, un’immagine che dovrebbe farle guadagnare qualche punto nella prossima classifica.

Al quinto posto c’è, come abbiamo già detto, Valentina Ferragni, fashion blogger come la sorella, che ha totalizzato 6,6 milioni di interazioni, seguita a ruota dalla foodblogger Benedetta Rossi (6,4 milioni), titolare di un agriturismo nelle Marche e del sito FattoincasadaBenedetta.it. Rossi, che ha appena pubblicato da Mondadori il libro ‘In cucina con voi!’, è seguitissima sui social soprattutto per le sue videoricette. Grazie a esse ha conquistato il record delle video views di dicembre: oltre 82 milioni.

Settima è la fashion blogger ed ex modella bergamasca Paola Turani, che l’estate scorsa si è sposata con l’imprenditore Riccardo Serpellini. Ottava un’altra modella bergamasca, Ludovica Pagani, protagonista del sexy calendario 2020 di Chi e Tv Sorrisi e Canzoni e nota nel mondo del calcio per essere stata un’inviata di ‘Quelli che il calcio’. Nono è Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, il cantautore romano arrivato secondo al Festival di Sanremo con il brano ‘I tuoi particolari’ (è suo l’album più venduto nel 2019, dicono le rilevazioni di Fimi/Gfk). Decima è Alice Campello, la modella blogger, moglie dell’attaccante dell’Atlético Madrid Álvaro Morata.

Gli ultimi cinque posti sono occupati nell’ordine da Giulia De Lellis, personaggio televisivo, moglie del pilota motociclista Andrea Iannone e autrice con Stella Pulpo del libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’; Beatrice Valli, che si è fatta conoscere come corteggiatrice nel programma tv ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi; lo youtuber Luis Sal, autore di video tra il nonsense e il demenziale, amico di Fedez e di Chiara Ferragni; il rapper Sfera Ebbasta, che ha fatto parte della giuria di X Factor, come Fedez; infine, l’attore e cantante Ruggero Pasquarelli, diventato famoso soprattutto grazie alle serie tv ‘Violetta’ e ‘Soy Luna’.

BEST PERFORMING POST INFLUENCER