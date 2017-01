Colf nude per pulire le case dei naturisti: l'annuncio di lavoro è viral

C'è un annuncio pubblicato da una società di servizi per i nudisti che sta facendo il giro del web, tra risate e dubbi. Si cercano collaboratrici familiari disposte a fare le pulizie di casa completamente nude. L'annuncio, apparso su Facebook, arriva dall'azienda Naturist Cleaners, che offre 55 euro all'ora (45 sterline) alle donne (preferibilmente) che accetteranno il lavoro.

Colf nude per pulizie a casa dei nudisti

Le pulizie non saranno fatte in casa di chiunque abbia bisogno, ma solo in appartamenti di persone naturiste, che amano a loro volta girare nude per casa. Il MailOnline ha contattato Naturist Cleaners per avere più informazioni. La società, che ha oltre 1000 follower su Facebook (in rapida ascesa in questi giorni), sta cercando di espamdersi con annunci pubblicitari, dopo essere stata fondata due anni e mezzo fa.

L'annuncio: si cercano domestiche senza veli

Solo donne? La titolare della società, Laura Smith, ha risposto che loro operano "come un'agenzia" e che cercavano preferibilmente donne perché la maggioranza dei loro clienti sono uomini.