Columbia Sportswear lancia la collezione SH / FT

Columbia Sportswear ha svelato la collezione SH / FT la sua nuovissima linea di calzature ispirata alla rapida urbanizzazione di oggi e al movimento crescente per cercare l'equilibrio nell’outdoor. Combinando il meglio tra stile e funzionalità, la collezione SH / FT è progettata per una nuova generazione in cerca di esperienze outdoor, consentendo loro di spostarsi più agevolmente dalle strade ai sentieri.



"Vediamo prendere piede un movimento che vede i giovani guardare alla natura e all’outdoor per cercare un equilibrio e una ricarica dalle loro vite piene di impegni in città” - ha dichiarato Peter Ruppe, Vice Presidente delle Calzature Columbia. "Per rispondere a questa chiamata, abbiamo creato interamente una nuova collezione di calzature che parla al loro stile urbano offrendo al contempo anche prestazioni per l’outdoor”.



Ispirato al ruolo unico che la vita all'aperto e urbana gioca nella vita delle persone, Columbia Sportswear sta collaborando con il pluripremiato artista, DJ, Producer e plurivincitore di GRAMMY, Zedd, per condividere la collezione SH / FT di Columbia con il mondo. Mentre la musica trasformativa di Zedd continua a spostare milioni di fan in tutto il mondo, Zedd trova equilibrio nel comfort mentre crea costantemente musica, anche in movimento.



"Sono un grande sneakerhead, quindi quando ho sentito parlare del concetto dietro SH / FT, sono stato subito incuriosito", ha detto Zedd. “Dopo averle indossate, mi è subito piaciuto come appaiono, si adattano subito. Che io sia in studio, all'aperto o sul palco per ore, SH / FT trovano il perfetto equilibrio per me tra comfort e stile".





Da oltre 80 anni, Columbia Sportswear si impegna a sbloccare e rendere accessibile e tutti la vita all'aperto. La collezione di calzature SH / FT fa un ulteriore passo avanti, offrendo prestazioni e funzionalità per il trail, senza sacrificare lo stile. Gli elementi chiave della collezione comprendono:

Estetica moderna con opzioni di colore ad alta energia e comfort atletico

Intersuola SH / FT con composito ammortizzante a doppia mescola che offre elevata resilienza per un uso duraturo e un eccezionale ritorno di energia

con composito ammortizzante a doppia mescola che offre elevata resilienza per un uso duraturo e un eccezionale ritorno di energia Trazione All-Terrain per un utilizzo su una varietà di superfici

Tomaia in maglia decostruita per comfort e capacità di indossare tutto il giorno

OutDry, la migliore tecnologia traspirante impermeabile di Columbia

La collezione SH / FT sarà disponibile in Europa solo per uomini e in tre modelli dal 18 Settembre su www.columbiasportswear.it e presso rivenditori selezionati. Per tutte le informazioni, segui i canali social di Columbia: @columbia_eu su Twitter e Instagram e @ColumbiaSportswear su Facebook.