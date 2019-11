Casa piena di piante, nuova tendenza green. E Colvin lancia la 1ª collezione

C'è una tendenza sempre più diffusa a riempire la propria casa o, in generale, gli spazi interni con piante e altri elementi naturali in modo da non perdere la nostra connessione con la natura: la biofilia. Per incoraggiare i suoi utenti ad unirsi a questa tendenza, Colvin lancia la sua prima collezione di piante, una selezione di 17 varietà che entreranno a far parte del catalogo permanente del brand.

Dopo anni di ricerca, l'entomologo e biologo E.O. Wilson è diventato il precursore di questo concetto grazie alla pubblicazione del suo libro Biophilia (1984), un saggio che sviluppa la teoria secondo cui, in quanto esseri viventi, abbiamo la tendenza istintiva a connetterci con la natura e più ci connettiamo, più ne siamo felici.

Applicando questa filosofia al design degli interni, inserire piante negli spazi chiusi può contribuire positivamente alla nostra salute e stimolare la nostra creatività. Contro alcune credenze popolari, avere piante in casa o nella nostra camera da letto può aiutare a farci sentirci meglio, le piante eliminano le tossine dall'aria restituendo ossigeno pulito all'ambiente, aiutano a controllare la temperatura e il livello di umidità. A tutti questi benefici, dobbiamo anche aggiungere che vivere con le piante può aiutarci a ridurre lo stress e farci sentire più rilassati.

La nuova collezione di piante Colvin ci offre l'opportunità di trasportare la natura non solo all'interno delle nostre case, ma anche in altri spazi chiusi come il nostro posto di lavoro. Per questo, il team Colvin ha selezionato una grande varietà di piante perfette sia per i principianti che per i più esperti nel prendersene cura:

● Miranda: (Monstera Deliciosa) Una pianta con foglie grandi, perfetta per coloro che si avventurano per la prima volta nel mondo delle piante.

● Gala: (Ficus elastica abidjan) Ha grandi foglie verde scuro ed è una delle cinque piante che la NASA raccomanda per purificare l'aria in casa.

● Tessa: (Ficus Elastica Tineke) Di aspetto esotico, è una pianta da interno perfetta. Tollera gli ambienti asciutti, quindi cerca un posto molto luminoso e presto la vedrai crescere velocemente.

● Mercury: (Maranta fascinator leuconeura) Le sue foglie hanno un ottimo contrasto cromatico e di notte tendono a chiudersi leggermente, quindi viene anche chiamata "pianta della preghiera"

● Penélope: (Pilea Peperomioides) Le sue foglie sono di un verde intenso, con una superficie liscia e un contorno arrotondato. Si dice che, se si seppellisce una moneta nel suo vaso, porterà ricchezza e buona fortuna.

● Lua: (Ficus Lyrata) È una pianta originaria dell'Africa tropicale. Molti la conoscono come "fico con foglie di violino".

● Frankie: (Nephrolepis Falcata) Perfetta per i principianti, è una pianta che cresce rapidamente, che ama l'umidità ed è anche adatta agli animali domestici.

● Fiona: (Zamioculca Raven) È molto resistente e poco impegnativa. È diventata una pianta d'appartamento indispensabile per qualsiasi casa.

● Savannah: (Sansevieria) La Sansevieria è una delle piante da interno più resistenti che esistano. Adatta per ambienti asciutti e caldi con scarsa luminosità ... perfetta per le stanze!

● Vera: (Aloe Vera) L'Aloe Vera è una pianta conosciuta principalmente per i suoi grandi benefici. È utile per tutto: pelle, capelli, apparato digerente, sistema immunitario e molto altro.

● Otto: (Pothos) Un classico. Una pianta facile da curare, poco esigente e che cresce anche molto, molto, velocemente.

● Chester: (Alocasia Polly) È una di quelle piante di moda, ma attenzione perché richiede delle abilità da esperti per prendersene cura.

● Zoe: (Alocasia zebrina) È una delle piante da interno più singolari e, forse per questa ragione, la preferita di interior designer e “Instagramer”. La luce svolgerà un ruolo fondamentale per la sua crescita

● Freddie: (Calathea Freddie) È una pianta molto particolare per il design delle sue foglie. Ideale per spazi con scarsa illuminazione!

● Amelie: (Calathea Insignis) Questa pianta appartiene alla famiglia dei marantas. L'opzione perfetta per dare un tocco tropicale alla tua decorazione!

● Pippa: (Calathea Tricolor) Questa pianta originaria delle giungle del Brasile è caratterizzata dalle sue foglie a forma di lancia, con intensi toni contrastanti e non ama essere cambiata a casa.

● Petra: (Parlor Palm) Questa pianta aiuta a migliorare la qualità dell'ambiente e ha la capacità di adattarsi a qualsiasi spazio interno, purché abbia la giusta quantità di acqua e luce.

Non solo per il soggiorno o la sala da pranzo, ma anche per camere, cucina e persino per il bagno, questa nuova collezione Colvin aiuterà a iniziare con piante più semplici di cui prendersi cura fino a diventare dei veri e propri esperti. E, a parte la loro attrattiva, le piante hanno molto da insegnarci. In un mondo in cui i ritmi della vita sono così frenetici, le piante possono insegnarci a sentirci più uniti alla natura e persino imparare a godere di qualcosa di semplice come la luce, l'acqua e le coccole,

/it, sulla App per iOS e Android, con prezzi a partire da 25 € con vaso e spedizione inclusi nel prezzo. Tutta la collezione di piante Colvin è disponibile sul sito web www.thecolvinco.com

E le novità di Colvin non finiscono qui. A grande richiesta dal mese di novembre Colvin ha esteso il servizio di consegna, entro 48 ore dall’ordine, alla Calabria e alle due grandi isole italiane, la Sicilia e la Sardegna, diventando nazionale e per rispondere alla domanda di digitalizzazione del mercato di tre grandi regioni, geograficamente e logisticamente più difficili da raggiungere. La scelta è supportata anche dai risultati di una recente Indagine realizzata da Colvin e dalla app dei sondaggi GimmeLike, da cui è emersa la passione degli italiani per i fiori (il 70% li acquista più volte l’anno) e una domanda latente e ancora non soddisfatta per un’offerta digitale in questo settore: il 39% sceglie i fiori sul web, in un mercato che solo in Italia vale 2,7 miliardi di euro l’anno. In aggiunta, il maggior numero di fiori in Italia viene acquistato proprio al Sud con il 29% circa delle vendite – Sicilia in testa –, con a seguire il Nord-ovest, il Nord-est e il Centro (fonte agenzia Agi, febbraio 2019).