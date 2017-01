Come conquistarla con l'sms

In un studio condotto da Huggington Post, hanno trovato che le donne ignorano il 77% dei messaggi di testo che gli uomini li inviano.

In Conquistala Con un Sms, ti mostro delle tecniche infallibili che ti garantiscono delle percentuali di risposta da capogiro.

=>https://corsi.arteseduzione.it/conquistala-con-un-sms/

Esistono 4 errori comuni che la maggior parte degli uomini commette quando scrive un sms ad una donna per la prima volta.

Questi errori uccidono l'attrazione e possono segnare le tue sorti.

Se comincerai solo ad eliminare dai tuoi sms questi 4 errori comuni, comincerai a notare subito un grande miglioramento.

Errore 1: Ciao, come va?

I messaggi del tipo "Ciao, come va?" o "Come stai?" sono letteralmente gli sms che uccidono istantaneamente le tue possibilità di risposta.

Errore 2: fare troppe domande

Se ci sono più di due domande all'interno del tuo messaggio vuol dire che non devi inviarlo. Inserire troppe domande già nei primi sms, farà capire alla donna che sei un giornalista e non un possibile amante.

Errore 3 – essere bisognoso

I ragazzi bisognosi non scopano.

Non scriverle mai nei primi sms che le sbavi dietro o frasi troppo sdolcinate.

Errore 4 – Inviare sms troppo lunghi

Quando Neil Papworth (inventore degli sms) ha deciso di limitare il numero di caratteri di un sms a 140 caratteri, penso che cercava di dirci qualcosa.

Nessuna ragazza vuole leggere un saggio, quindi se non riesci a far stare tutto in un messaggio, comincia a pensare di riscriverlo.

La fredda e dura verità è che più a lungo aspetti per rivederla, più lei diventerà "fredda".

Bisogna battere il ferro finché è caldo, e, purtroppo, in questa era digitale non sarai l'unico uomo ad avere il suo numero ed a messaggia con lei

Per questo ho deciso di mettere a tua disposizione il mio personale arsenale di sms all'interno del corso Conquistala con un Sms.

Dopo aver avuto accesso ai miei sms, ti basterà eseguire questi tre step:

1)Cercare la donna che vuoi portarti fuori nei prossimi giorni all'interno della tua rubrica;

2)Copiare (e modificare leggermente) un mio messaggio ed inviarlo;

3)Goderti l'appuntamento (chissà forse anche in camera tua o sua);

4)Ripetere all'infinito :)

E' letteralmente non potrebbe essere più facile.

Clicca qui e Sali a bordo con uno speciale sconto del 60% ancora disponibile per pochi giorni.

Alessandro Vigin