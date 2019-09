Conte e la compagna Olivia, l'anti-first lady. Le nuove foto

Una compagna defilata, sempre un passo indietro, quasi un'anti-first lady. Olivia non c'è mai, nemmeno in quelle occasioni ufficiali in cui di solito anche le consorti del premier di turno che non amano apparire fanno un'eccezione. Ma in queste immagini esclusive di Diva e Donna ecco lei e Conte come una coppia ufficiale: impeccabili nel look, in completo giacca, cravatta e pochette lui, in abito minimal-chic e ballerine lei. Bella e schiva, Olivia Paladino è figlia del proprietario del Grand Hotel Plaza e dell'ex attrice Ewa Aulin, che ha recitato con Marlon Brando e Richard Burton. Ha una sorella, un fratellastro e una bambina.