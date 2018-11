Costume

Venerdì, 23 novembre 2018 - 08:43:00 Coop, "La felicità non è una truffa": i tre nuovi corti targati Paolo Genovese Coop, la nuova serie di tre corti è intitolata 'La felicità non è una truffa' e ha come colonna sonora l'omonima canzone della band Lo Stato Sociale