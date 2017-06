Coppia, il dating ora piace slow. Chi sono i nuovi "cupido digitali"

Once, la dating app che propone match di qualità una volta al giorno, chiude il suo primo anno in Italia con un totale di 500 mila utenti registrati in tutto il Paese, equamente divisi tra uomini e donne e con il 40% dei match che hanno avuto successo durante l’arco dell’anno.

Per quanto riguarda le conversazioni, gli italiani si sono scambiati 21 milioni di messaggi. In particolare, a chiacchierare di più sono stati gli utenti romani, con 6,3 milioni di messaggi; seguono i milanesi con 4,9 milioni e i napoletani con 1,3 milioni di messaggi scambiati.

“Gli italiani hanno accolto bene fin da subito l’arrivo di Once sul mercato e nonostante tendenzialmente si mostrino più diffidenti verso il mondo del dating rispetto agli anglosassoni, ci riteniamo molto soddisfatti di come invece abbiano visto in Once un’app della quale potersi fidare per trovare il partner ideale. Ciò è stato reso possibile grazie alla peculiarità di Once di anteporre la qualità alla quantità attraverso un approccio che si può definire slow dating, selezionando così solo i match migliori” ha commentato Jean Meyer, CEO di Once.

Ad aver contribuito al successo di Once sono i matchmaker, cupido digitali dei giorni nostri che rappresentano ormai la parte essenziale di Once. Di questi, la maggior parte lavora come freelance, ha una laurea in materie umanistiche e sociali e mostra una spiccata sensibilità verso le relazioni e l’approccio umano. L’età dei matchmaker italiani va dai 25 ai 40 e sono principalmente donne.

Il tocco umano è stato fondamentale soprattutto per il Matchmaker Personale, un servizio premium che prevede il supporto continuo di un “cupido digitale” in grado ascoltare, dare consigli e suggerire i match ideali agli utenti iscritti al programma. A tal proposito, è stato riscontrato che in media 1 coppia su 2 conosciutasi su Once grazie al Matchmaker Personale decida di incontrarsi per un primo appuntamento. Testimoni di questo successo sono le decine di coppie che contattano quotidianamente il servizio clienti di Once per condividere la propria esperienza. Tra queste ci sono Giorgia e Antonino che sono da poco convolati a nozze dopo soli 6 mesi dalla loro prima conversazione su Once e una coppia milanese che ha recentemente avuto un bambino dopo un match su Once avvenuto lo scorso giugno.

Once può essere scaricata gratuitamente su smartphone (iOS e Android) ed è anche disponibile online su desktop al sito www.getonce.com