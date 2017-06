Coppia, volano le accuse: donne troppo aggressive, uomini incapaci

La verità ha due facce, soprattutto se la si osserva da due punti di vista diametralmente opposti. Secondo gli uomini, la donna è sempre più aggressiva e piena di pretese, viaggia arrampicata su tacchi a spillo, è armata di carta di credito ed è sempre pronta a mordere chi non è alla sua altezza. Secondo le donne, invece, l'uomo è un bamboccione, impacciato ed insicuro, incapace di mettere in atto un corteggiamento decente.

Allora i veri maschi sono in via di estinzione? Non proprio. Un recente sondaggio di CougarItalia.com, il sito d'incontri per donne mature in cerca di uomini più giovani, ha consentito di appurare che le reciproche recriminazioni di una «lei troppo aggressiva» e di un «lui incapace di corteggiare» si originano solo nelle coppie in cui la differenza di età non supera i 5 anni.

CougarItalia.com ha infatti intervistato un campione di 2 mila persone, equamente divise tra uomini e donne, ed è risultato non esserci alcuna criticità espressa dagli intervistati nelle coppie in cui la donna è di almeno 5 anni più grande.

É il rapporto di coppia tra coetanei a risultare invece complicato. La parte più difficile, secondo quanto osserva CougarItalia.com, è la fase del corteggiamento: il 58% delle donne crede che gli uomini siano troppo frettolosi, immaturi e poco originali. Il 42% delle donne boccia gli uomini anche per quanto riguarda i preliminari ed una donna su 10 ritiene che perfino nel rapporto sessuale la performance sia disastrosa.

«Il fatto è che a qualunque età il mondo femminile si dimostra più aggressivo: le donne usano sempre più spesso una forma di abbordaggio diretto mentre gli uomini preferiscono le modalità tradizionali, così oggi la coppia perfetta è quella in cui l'uomo è più giovane» spiega Alex Fantini, fondatore di CougarItalia.com.

E sì, perché quando la donna è più grande è orientata a volere essere lei a «condurre il gioco» ed il fatto che l'uomo sia un tantino impacciato ed insicuro diventa un elemento di attrazione.