Cosmetici, oltre 1000 prodotti con sostanze nocive nella black list

UFC-Que Choisir, l'associazione dei consumatori francesi, ha pubblicato una lista di oltre 1000 cosmetici contenenti sostanze pericolose. Deodoranti, gel doccia, prodotti per bambini, cosmetici, dentifrici, creme solari e altro ancora. Tutto il comparto della bellezza è stato passato ai raggi x da questa indagine, che aggiorna quella pubblicata lo scorso anno: ne è uscita una lista di 1017 cosmetici di uso comune contenenti almeno una delle 12 sostanze giudicate potenzialmente pericolose: sostanze allergizzanti, irritanti, tossiche o riconosciute come interferenti endocrini.



Tra queste, ci sono per esempio il Bha-Bht, sigla del butilidrossianisolo, antiossidante sintetico che evita ai grassi contenuti nelle creme di irrancidire, il MIT (methylisothiazolinone: potente antimicrobico sintetico utilizzato come conservante ) e il MCIT (methylchloroisothiazolinone: anch'esso una sostanza conservante sospettata di essere allergizzante). In particolare, ci sono 23 prodotti di cui l'associazione chiede il ritiro dal mercato perchè contengono sostanze vietate.



Altri esempi? Il sodium lauryl sulfate, agente detergente accusato di provocare irritazioni, e l'isobutylparaben, appartenente alla famiglia dei parabeni, utilizzati dalle case produttrici per le loro proprietà battericide e funghicide per consentire ai prodotti di mantenersi abbastanza a lungo senza refrigerazione sugli scaffali dei negozi.



I parabeni possono essere causa, in soggetti sensibili, di dermatiti da contatto, ma di asma o di reazioni anafilattiche. Secondo alcuni studi, avrebbero anche un’attività simile a quella degli ormoni e questo li porterebbe a essere letti dal nostro organismo come fossero ormoni, causando potenzialmente una lieve alterazione della funzionalità del sistema endocrino.