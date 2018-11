Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori: è nata Stella. VIDEO

E’ nata stamattina a Milano la figlia di Costanza Caracciolo e Christian Vieri. Il bomber ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine direttamente dall’ospedale in cui svela il nome della bambina: Stella. Già ieri sera, sempre su Instagram, Bobo Vieri aveva annunciato che lui e Costanza Caracciolo si trovavano in ospedale ed erano “prontissimi” per il parto imminente. La coppia è legata dal 2017 e nello stesso anno Costanza aver perso un bambino per un aborto spontaneo.