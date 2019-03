Courmayeur in aprile: ultime sciate, food e tradizione in alta quota

Un aprile ricco quello di Courmayeur, dalle ultime sciate alla 1° edizione del Cheese Market, oltre all’antica tradizione pasquale de La Foire de la Paquerette.

Il mese di aprile a Courmayeur si apre con un nuovo evento food, il Cheese Market, il 13 aprile e il 14 aprile nel centro di Courmayeur in piazza Abbé Henry.

Un weekend dedicato alle eccellenze casearie locali e transfrontaliere francese e svizzere. Protagonisti alcuni formaggi tra i più rappresentativi come la Fontina DOP, il Beaufort e, special guest, il Parmigiano.

L’obiettivo è coinvolgere piccoli produttori per farli conoscere ad un pubblico più allargato, sottolineando il sacrifico e l’impegno nella salvaguardia del territorio e dei prodotti tipici delle aree alpine.

Imperdibile l’appuntamento con La “Foire de la Paquerette”, la fiera dell'artigianato di Courmayeur Mont Blanc che nella giornata di Pasquetta riempie le strade del centro con oltre 300 bancarelle che mostrano il meglio dell’artigianato locale. Nata nel 1996 da un piccolo gruppo di amici come festa di fine inverno, nel giro di pochi anni “La Paquerette”, è diventata una vera e propria tradizione. La fiera si apre con la sfilata della Banda musicale Courmayeur-La Salle, accompagnata dagli immancabili Beuffons e dal gruppo folkloristico Les Badochys.

Per chi vuole godersi l’ultima neve prima di lasciare il testimone alle passeggiate e al trekking estivo, potrà approfittare degli impianti sciistici aperti fino al 22 aprile. Dopo quella data rimarrà invece aperta Skyway, struttura sempre apprezzata per accedere ad alcuni celebri fuori pista come il Toula e la Vallée Blanche o per ammirare semplicemente il panorama.

Gli amanti delle attività slow come camminate, fat-bike e sci di fondo potranno continuare a divertirsi in Val Ferret, mentre raddoppiano gli appuntamenti con Sunday Yoga: tutte le domeniche di aprile, più i giorni infrasettimanali 22-25 e 30 aprile, la mattina dalle 10.30 alle 12, al Courmayeur Forum Sport Center.