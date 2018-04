Courmayeur Mont Blanc, il programma per l'estate 2018

Courmayeur diventa la località ideale per ritrovare il proprio equilibrio in un ambiente che unisce cultura alpina, ottimo cibo, sport, divertimento e shopping.



Aria pulita e natura incontaminata certamente, ma in un contesto cosmopolita e vibrante. Un luogo dove poter godere del meglio in pieno stile italiano, dove la tradizione di terra antica diventa risorsa preziosa e si distingue per la sua capacità unica di accogliere. Questa è la duplice anima di Courmayeur che da oltre 2 50 anni è una meta per turisti provenienti da tutto il mondo, un paradiso in ogni momento dell’anno. Un paese incastonato ai piedi delle montagne che coniuga piccole dimore antiche in pietra con strutture dal design contemporaneo, una lunga via dello shopping dove le grandi maison internazionali si alternano a storiche botteghe che offrono i migliori prodotti locali.



Un luogo perfetto per riscoprire le gioie semplici della vita di montagna con una cornice d’eccezione, il Monte Bianco. Dall’alto dei suoi 810 metri il Bianco - vetta più alta d’Europa - è il genius loci della Valle, che nel periodo estivo regala a ogni amante della montagna panorami mozzafiato ed esperienze travolgenti all’aria aperta. Il Monte Bianco è il tratto distintivo di Courmayeur, da cui architettura, storia, offerta turistica e sportiva non possono prescindere.



Camminare attraverso le frazioni di Courmayeur è come fare un viaggio nel tempo. Questi villaggi sono veri e propri borghi che mantengono ancora oggi gli aspetti tipici dell’architettura valdostana. La piccola Dolonne, ma anche Entrèves, La Saxe e Villair con i loro antichi forni, i fienili e i lavatoi in pietra sono dei gioielli tutti da scoprire. Courmayeur è anche meta perfetta per i più piccoli, grazie a natura, sport e divertimento i bambini non si annoiano mai. Courmayeur si trasforma in un grande parco divertimenti all’aria aperta. Scegliere Courmayeur come meta delle proprie vacanze estive - o per un weekend di fuga dalla città - è sicuramente un modo per fare ordine fra i pensieri, per apprezzare il valore del tempo e ritrovare così armonia e serenità. Una meta in grado di accontentare diverse esigenze: tranquilla e ristoratrice per chi ama passeggiare nei boschi o fra le case delle sue frazioni alla ricerca di storie antiche, decisamente rifocillante grazie ai sapori della cucina tradizionale valdostana e ancora adrenalinica per chi ama gli sport in alta quota.



A dare un prezioso contributo a tutta questa energia, ritroviamo anche per la stagione estiva i partner di località che hanno deciso di investire in Courmayeur, affiancandola nella realizzazione dei suoi progetti: Maserati, Cantine Ferrari, American Express.

