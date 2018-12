Cravatte di E.Marinella al G20 di Buenos Aires

Cravatte e Foulard firmati E.Marinella per i leader del G20 di Buenos Aires.

Il summit, il primo in Sud America, è stato il tredicesimo meeting del Gruppo dei Venti e si è tenuto venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018 nella capitale Argentina.

In occasione del vertice l'Ambasciatore Italiano in Argentina, Giuseppe Manzo, ha voluto omaggiare i capi di Stato presenti con un emblema del Made in Italy: cravatte sartoriali per gli uomini e foulard per le donne, tra cui la Cancelliera Angela Merkel, confezionati dallo storico brand napoletano.

La passione per lo stile, la scrupolosa attenzione alla qualità delle materie prime, la maestria delle sapienti mani delle sarte napoletane rappresentano il segreto delle creazioni E.Marinella, che ha fatto delle sue cravatte un simbolo di eleganza nel mondo.

Cravatte e foulard sono stati scelti accuratamente, nell’ampia selezione di proposte della maison, per esaltare il carattere di ciascun Presidente.

Sono stati ventisei i capi di stato e di governo coinvolti nel forum, di cui sole tre donne.

I principali temi del G20 sono stati economia e finanza, ma i leader riuniti in Argentina hanno dsicusso anche di mercato del lavoro, sviluppo sostenibile, questione di genere, salute e lotta contro il terrorismo.