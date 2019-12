Crollano le cene aziendali, decolla l’anti spreco

Cene aziendali: un'azienda su quattro ha deciso di risparmiare su pranzi e cene

Ad affermarlo è Lino Stoppani, presidente di Fipe, la federazione dei pubblici esercizi aderente a Confcommercio, come riporta PanBianco.it

La società sta cambiando e la ristorazione è lo specchio fedele di questo cambiamento, tra necessità e volontà di risparmio. Le estreme e rituali libagioni pagate dall’azienda non sono più di moda, un po’ per evitare drastiche diete post natalizie e un po’ anche per limitare costi inutili e tradizioni insostenibili per il pianeta. È il primo Natale nell’era di Greta Thunberg e anche le tematiche già affrontate prima l’arrivo del personaggio dell’anno secondo la copertina del Time diventano appannaggio della massa.

È il caso dell’anti spreco. Il cibo avanzato non è più destinato alla pattumiera, perché sta aumentando la sensibilità di clienti e degli stessi ristoratori. Il 92% dei locali aperti a Natale, precisa Fipe, è attrezzato “per garantire l’asporto dei cibi ordinati e non consumati, in modo da assicurare anche un’altra tradizione natalizia, la cena degli avanzi di Santo Stefano.

Natale 2019: no al cenone in casa sale il numero di chi sceglie il ristorante

Un altro cambiamento, a suo modo coerente con la direzione presa dalla società durante tutto l’anno, è quello del Natale sempre più fuori casa. Quest’anno, evidenzia PanBianco.it, oltre 200mila persone in più secondo la stima di Confcommercio, sono pronte a trascorrere il pranzo del 25 dicembre al di fuori delle mura domestiche, sostenendo una spesa media di 56 euro a persona, per un volume d’affari complessivo di 270 milioni di euro, 30 milioni in più rispetto al 2018.

Ristoranti aperti a Natale

Saranno circa 85mila, pari a circa il 72% del campione totale in Italia. L’offerta resta legata alla tradizione, con le consuete varianti regionali, ma il 97,6% dei ristoranti offrirà anche un menu vegetariano o vegano, mentre il 50% garantirà piatti adatti a chi soffre di intolleranza al glutine. Nel 42,9% dei ristoranti le famiglie potranno contare su uno specifico menu per bambini ad un prezzo pari a circa la metà di quello per gli adulti.