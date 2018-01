Curcuma per la memoria e contro la depressione. Tutti i benefici della curcuma

Curcuma per la memoria e contro la depressione . CURCUMA CHE FELICITA'

Un composto contenuto nella curcuma, una popolare spezia indiana, sembra in grado di migliorare la memoria delle persone e alleviare la depressione. Si tratta della curcumina che pare limitare l'accumulo di proteine nelle regioni del cervello associate alla memoria e alle emozioni. Lo ha scoperto uno studio dell'Universita' della California di Los Angeles, pubblicato sull'American Journal of Geriatric Psychiatry. Malattie come l'Alzheimer sono state collegate all'accumulo di placche proteiche nel cervello. Si pensa che la curcumina, che da' alla curcuma il suo caratteristico colore giallo, possa migliorare la memoria e aumentare la salute mentale grazie alle sue proprieta' anti-infiammatorie.

L'infiammazione sappiamo essere collegata sia alla demenza che alla depressione grave. I ricercatori hanno analizzato 40 persone di eta' compresa tra i 50 e i 90 anni d'eta' che hanno assunto 90 mg di curcumina due volte al giorno o un placebo per 18 mesi. I partecipanti allo studio lamentavano problemi di memoria, ma cinque erano sani. Durante lo studio, gli studiosi hanno monitorato ritmi cardiaci dei partecipanti, cosi' come la funzione tiroidea e il benessere generale ogni tre mesi. I risultati hanno rivelato che l'assunzione di curcumina per 18 mesi aumenta la memoria delle persone del 28 per cento. Il composto pare migliorare anche la capacita' di concentrazione. "Questi risultati suggeriscono che l'assunzione di questa forma relativamente sicura di curcumina potrebbe fornire benefici cognitivi significativi nel corso degli anni", ha detto Gary Small, autore dello studio. La curcumina viene gia' usata come rimedio a base di erbe contro l'artrite, il cancro e le malattie cardiache. Ora i ricercatori hanno in programma studi piu' ampi su persone con un rischio genetico per la demenza.

proprietà di curry e curcuma: curcuma e disturbi della memoria

La curcuma è uno degli ingredienti base del curry. La spezia antichissima e dalle proprietà benefiche molteplici, si può trovare sia sotto forma di radice che in polvere. Oltre a comprovate virtù antinfiammatorie, antiossidanti e dimagranti, la curcuma ha la capacità di migliorare la memoria e l'umore.

curry proprietà antinfiammatorie. la spezia che migliora la memoria

Lo dimostra una ricerca condotta dall'Università della California pubblicata sull'American Journal of Geriatric Psychiatry che ha preso in esame 40 adulti tra i 50 e i 90 anni con lievi disturbi della memoria. La ricerca ha dimostrato risultati migliori del 28% su chi aveva assunto curcuma ogni giorno. E non solo, i benefici riscontrati nel campione preso in esame riguardavano anche un lieve miglioramento dell'umore e delle regioni del cervello che controllano le funzioni emotive e della memoria. Ecco perché la curcuma potrebbe avere un peso decisivo, in futuro, nella cura dell’ Alzheimer.

ecco i benefici. Come assumerla

Il migliore utilizzo è sicuramente quello a crudo. Per mantenere le sue proprietà, è necessario inserire la spezia orientale a fine cottura nelle pietanze insieme al pepe nero oppure olio d’oliva. La dose consigliata è di 3-5 grammi al giorno o associare il suo consumo al pepe nero o all’olio per migliorare l’assorbimento che altrimenti sarebbe difficoltoso per il nostro organismo. Inoltre la curcuma può essere assunta in un 1 litro di acqua portata ad ebollizione e bevuta in due tazze di tè al giorno, magari in aggiunta al miele ed a un pizzico di pepe nero