Da Vittorio, da Bergamo alla Cina. Ristorante a Palazzo Versace

Entro il 2018, secondo rumors, aprirà nella metropoli cinese di Macao il "Da Vittorio Macao", unico ristorante inserito nel Palazzo Versace, hotel di lusso già in costruzione per iniziativa del gruppo moda. Come scrive L'Eco di Bergamo, il Palazzo sta sorgendo nella zona più esclusiva di Macao, denominata "Gran Lisboa Palace", richiamando alla memoria la città di Lisbona, capitale del Portogallo, di cui Macao è stata colonia sino 1999, prima di passare alla Cina.



Secondo le poche notizie che trapelano da Brusaporto (Chicco Cerea preferisce parlare di "progetto e sogno nel cassetto", fin che l’ accordo non verrà firmato), Palazzo Versace avrà circa 300 camere. "Da Vittorio" sarà l’unico ristorante a occuparsi della sala principale (una settantina di posti), di due private rooms, delle colazioni, del servizio in piscina e nelle camere. Il tutto - secondo i progetti - dovrebbe essere a regime entro la fine del prossimo anno.