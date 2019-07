Dal binomio cacao-vino a chilometro zero nasce il brand "Nero Falanghina"

Abbinare cacao e vino è una sfida complessa purchè si disponga di prodotti dalle grandi qualità. Sia per il vino che il cioccolato. Un binomio vincente che da sempre ispira le fantasie dei gourmet e che da oggi esalta anche il sapore della Falanghina, valorizzando una vera e propria eccellenza del territorio. Dalla collaborazione tra Amnesia di Anna Franco, imprenditrice di Telese del cioccolato artigianale, ed il Comune di Guardia Sanframondi, capofila di Sannio Falanghina “Città Europea del Vino 2019", nasce il brand di tendenza Nero Falanghina: tre cioccolatini dedicati alla “grappa di Falanghina", al “passito di Falanghina” e al “vino Falanghina", anche nella versione fredda, impreziositi da un elegante packaging realizzato con materiali naturali. Una nota di cacao ed un sorso di vino a chilometro zero, dunque, per addolcire il palato e celebrare la Capitale europea del Vino, il prestigioso riconoscimento assegnato al territorio beneventano da Recevin, la rete delle 800 Città del Vino presenti in 11 Paesi europei.

"L'idea -spiega il consigliere delegato del Comune, Giulia Falato- è quella di promuovere il consumo del cioccolato, lavoratosapientemente da Anna, utilizzando prodotti a chilometro zero come, in questo caso, la Falanghina sannita". Proprio Anna Franco partecipa al progetto "Donne per Sannio Falanghina", una vera e propria task force rosa impegnata a tutelare e progettare il nuovo Statuto del Paesaggio rurale che sarà adottato dai Comuni del distretto, secondo i criteri dell'innovazione, dell'accoglienza, dell’originalità, della bellezza e della sostenibilità.

"L'entusiasmo per il riconoscimento della Capitale europea del Vino 2019 -afferma il sindaco Floriano Panza- stimola la creatività degli chef e dei produttori legata alla Falanghina. Grazie a queste iniziative, stiamo realizzando un ricettario dedicato al vino ed al territorio sannita, che completerà questo percorso enologico e culinario di grande qualità".