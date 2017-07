Dalani affida ufficio stampa e pubbliche relazioni a IC Insight Communication

DALANI affida le attività di ufficio stampa e di pubbliche relazioni a IC Insight Communications.

Dalani Home & Living è il primo shopping club online in Italia dedicato alla casa e all'arredamento. Parte del gruppo Westwing/Dalani, è stato fondato in Italia nel novembre 2011 ed è guidato da Karim El Saket e Mattia Riva. Il gruppo nasce nel 2011 in Germania su iniziativa di Delia Fischer - ex giornalista per Elle Decor Germania - ed è presente in 14 Paesi: Italia, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Brasile, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Kazakistan. Dalani.it è il punto di riferimento online per l'Home & Living, il luogo in cui scoprire le ultime tendenze in fatto di arredamento e design, trovare ispirazione e poter accedere a mobili, complementi d'arredo e accessori unici con cui portare lo stile Dalani all'interno della propria casa. Dalani.it propone un modello di shopping ispirazionale, che si basa su offerte e flash sales volte a suggerire nuove soluzioni e idee per l'arredo provenienti da tutto il mondo