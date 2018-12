Dalla consulenza all'innovazione delle pmi, passando per la cucina di qualità

Dalla consulenza alla digitalizzazione delle imprese. Con un occhio di riguardo anche alla ristorazione. Compie il suo primo anno Le Officine Bistrot, il ristorante di “Qucina Creativa” a pochi passi da Mergellina, nel cuore di Napoli. La nuova gestione, guidata dall’imprenditore Fabio De Felice, ha saputo guadagnarsi il Certificato di Eccellenza di Trip Advisor, grazie alle innumerevoli recensioni positive, che testimoniano la soddisfazione di una clientela sempre più internazionale. Negli ultimi dodici mesi di successi Le Officine Bistrot si è distinto per la proposta ristorativa di altissima qualità, e per la capacità di rappresentare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di piatti di qualità, di un’atmosfera familiare, di una perfetta cornice per eventi, presentazioni, degustazioni e cooking show.



Il vero punto di forza del ristorante resta la qualità delle materie prime che, in linea con l’idea di “Qucina Creativa”, si trasformano in piatti che vivono di abbinamenti inaspettati, unendo tradizione e innovazione. Un menù che accontenta tutti i palati e tutte le esigenze, con proposte che spaziano dal pesce alla carne e che rispondono ad esigenze specifiche, come quelle dei celiaci. Spiccano per originalità alcune proposte che partono da ingredienti semplici, tipici della tradizione campana, come il tarallo e la colatura di alici e li reinventano, trasformandoli in delizie gourmet.



È un indirizzo che riflette il punto di vista del proprietario, l'imprenditore Fabio De Felice, che ha portato a Le Officine la sua voglia di sperimentare:

“La mia è una sfida - afferma - ma è anche il modo di aprire un canale immediato per rendere evidente il valore che il nostro territorio è in grado di esprimere. Il Certificato di Eccellenza rilasciato da TripAdvisor, in questo senso, è una conferma della qualità del nostro operato: ci rende molto orgogliosi, ma non giunge inaspettata. Creatività e qualità sono il piatto forte della nostra Napoli, le abbiamo fatte nostre e puntiamo a renderle il segno distintivo di Le Officine Bistrot.”



Dalla consulenza alle piccole e medie imprese a Industria 4.0 guardando sempre all'orizzonte della digitalizzazione. E da un anno, l’ingresso nella ristorazione di qualità. E' questa, in sintesi, la storia di De Felice, docente universitario a Cassino, imprenditore e fondatore di Protom, la società creata a Napoli nel 1993 e diventata leader in Europa nei servizi avanzati di ingegneria e consulenza nello sviluppo di progetti e soluzioni ad alto grado di innovazione, e amministratore delegato di Taurus, storica azienda di Gallarate che produce biciclette artigianali di alta gamma con telai realizzati a mano.