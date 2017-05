Debora Serracchiani svela: "Ho un uomo più giovane. Lascio la politica se..."

"Un giorno, dopo 24 anni insieme, mi ha comunicato che se ne andava, che non mi amava più e che si era innamorato di un’altra. Non è stato facile per me, ero sconvolta, anche perché non avevo avuto da lui alcun segnale di crisi, o forse ero io troppo assorbita per accorgermene". Debora Serracchiani parla per la prima volta della separazione da Riccardo Chiappa. E' stata lasciata a febbraio dopo quasi 5 anni di matrimonio e altri 20 di convivenza. E sottolinea, in un'intervista a Vanity Fair, come il suo impegno come Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia non abbia aiutato la vita di coppia. "La nostra società non è preparata culturalmente e logisticamente ad accogliere un forte impegno fuori casa della donna. Non c’è riunione politica che sia fissata prima delle otto e mezzo di sera, perché prima gli uomini sono impegnati; peccato che sia anche l’orario in cui una donna che ha famiglia avrebbe altro da fare".



Poi svela: "Ho voltato pagina e sto vivendo una storia nuova che mi prende molto, come non avrei mai pensato, e che mi rende felice".



"Più giovane, ma solo di qualche anno. Appassionato di politica, non impegnato direttamente. Dopo una vita insieme alla stessa persona, sto affrontando un’esperienza di coppia nuova e alla mia età lo si fa con una consapevolezza e intensità che sicuramente a vent’anni non avevo".



Colpo di scena finale. Debora Serracchiani pensa anche a un figlio: "E' un pensiero che sta sullo sfondo di una vita già molto piena, e non sarei così egoista da farlo per un mio bisogno e poi non starci".



Un addio alla politica? "Non è tutta la mia vita. (...) Non penso di lasciarla adesso ma sicuramente ha una data di scadenza".