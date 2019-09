Deesup chiude un round di investimento da €300k

Deesup, il marketplace per l’acquisto e la vendita di arredi usati di design firmato, ha chiuso un round di investimento di 300 mila euro guidato da LVenture Group assieme a business angel, tra cui alcuni soci di Angel Partner Group (APG), poi confluiti in Italian Angels for Growth (IAG).

La startup lanciata da LVenture Group grazie al programma di accelerazione di LUISS EnLabs, è il primo marketplace italiano dedicato esclusivamente alla compravendita di arredi autentici di design firmato di seconda mano ma anche a “km zero”, ossia da esposizione ed equivalenti al nuovo, provenienti da showrooms e distributori. Deesup seleziona solo pezzi iconici ed autentici proposti da venditori privati e professionali e li promuove ad un pubblico di intenditori. La sua missione è quella di portare il design firmato nelle case di tutti attraverso un canale esclusivo in grado di valorizzarlo.

Il mercato del design firmato ha raggiunto il valore di 41 miliardi di dollari nel 2018 a livello globale e si stima possa crescere con un tasso annuo del 3,8% nel periodo 2019-2024. Un settore dove il design di alta gamma Made in Italy recita un ruolo importante, con un valore dell’export stimato in 11 miliardi di euro nel 2018. Ne è testimone Deesup, con oltre il 50% degli ordini sullo shop online effettuati dall’estero, Germania, Belgio e Regno Unito in testa.

Il digitale, inoltre, è uno dei fattori di maggiore impatto sull’economia dell’usato, dove il valore generato dalla compravendita sui canali on line pesa per il 43%, per una cifra complessiva stimata pari a 9,8 miliardi di euro.

“La second-hand economy trainata dal digitale si sta affermando sempre di più e Deesup ha ideato una soluzione capace di intercettare un mercato in forte crescita. Siamo convinti chela startup continuerà ancora più rapidamente il suo percorso di espansione a livello internazionale”, ha affermato Luigi Capello, CEO di LVenture Group.

Crescita sul mercato internazionale e sviluppo della piattaforma con l’utilizzo di tecnologie quali realtà aumentata e machine learning per ottimizzare l’esperienza degli utenti e il processo di valutazione dei prodotti sono gli obiettivi futuri di Deesup, fondata da Valentina Cerolini e Daniele Ena.

“Grazie a questo round di investimento ci apriremo ulteriormente al mercato internazionale e serviremo nuovi paesi dove abbiamo già identificato un target in linea con il nostro prodotto. Il nostro obiettivo è trasformare il riuso in una nuova esperienza di consumo del design di alta gamma: viviamo in un’epoca attenta alla sostenibilità, l’economia circolare rappresenta una grande opportunità per tutti”, ha affermato Valentina Cerolini, CEO di Deesup.