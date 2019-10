Deliveroo, in quattro anni presente in più di cento città ed è sponsor di Figc

Deliveroo compie quattro anni e continua a crescere: a ottobre raggiunge e supera la quota delle cento città dove il servizio di consegna di cibo a domicilio è presente l’avvio della sponsorship con la federazione italiana giuoco calcio. Un obiettivo che la piattaforma leader dell’online food delivery vuole celebrare riservando ai consumatori una speciale promozione -la consegna gratuita per tutta la durata del mese- e l’avvio della sponsorizzazione con la Figc per sostenere uno dei simboli a cui gli italiani sono da sempre maggiormente legati: la maglia azzurra.

Dopo il successo riscosso nelle 98 città nelle quali il servizio è già attivo, diventano dunque 114 i comuni dove è possibile ordinare - in modo efficiente, affidabile e attraverso un’ampia varietà di scelta - ottimo cibo a domicilio in appena 30 minuti. L’obiettivo è quello di raggiungere sempre più località del Paese, rispondendo ad una domanda del mercato in costante crescita.

Sono 16 i comuni nei quali Deliveroo attiverà i propri servizi di consegna del cibo nel mese di Ottobre e sono: Caserta, Pomigliano d’Arco, San Prisco, Asti, Settimo Torinese, Nuoro, Sestu, Frosinone, Cosenza, Rende, Falconara Marittima, Cecina, Santa Maria degli Angeli, Viserbella e Lipomo e Busnago. In queste città, Deliveroo collaborerà, nei prossimi mesi, con più di 100 nuovi ristoranti partner e offrirà importanti opportunità di collaborazione a chi cerca un lavoro flessibile: attualmente sono aperte posizioni per 100 nuovi rider nelle nuove città. L’azienda leader nell’online food delivery cresce quindi dal nord, al centro, al sud Italia e continua il suo piano di espansione confermandosi un servizio nazionale con una presenza sempre più capillare.

“Superando quota 100 città, raggiungiamo un obiettivo estremamente importante per Deliveroo”, afferma Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia. “Si tratta di un passaggio fondamentale della nostra espansione che avviene nel mese in cui celebriamo i 4 anni di presenza in Italia. Ora vogliamo spiegare degli investimenti che avevamo annunciato nei mesi scorsi: l’espansione territoriale prosegue in modo sempre più intenso e apriremo decine di altre città ad Ottobre e altre entro la fine dell’anno; abbiamo definito una partnership strategica con la FIGC, perché così come la Nazionale di Calcio rappresenta e unisce tutti gli italiani attorno alla maglia azzurra, Deliveroo è sempre più un servizio nazionale che cresce e si radica sempre sempre di più sul territorio, in un numero maggiore di città; inoltre, vogliamo attrarre nuovi clienti e per tutto il mese di ottobre il servizio di consegna sarà gratuito. Crediamo nell’Italia e abbiamo grande fiducia nel mercato italiano”.

Le opportunità per i ristoranti

La piattaforma rappresenta una nuova opportunità di business per i ristoranti partner, che con Deliveroo riescono ad aumentare il proprio fatturato fino al 30% in più. Il food delivery contribuisce significativamente alla crescita della ristorazione italiana, e nel 2018 ha generato 350 milioni di euro (+69% rispetto al 2017), senza alcuna sovrapposizione con il business tradizionale dei ristoranti, completando in questo modo la tradizionale offerta rivolta ai consumatori. I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su restaurants.deliveroo.com.

Come funziona il servizio

Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma via web (www.deliveroo.it) o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna, consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione. Il pagamento avviene con carta di credito, PayPal o Google Pay.