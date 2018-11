Deloitte Xmas Survey 2018: spesa di Natale degli italiani costerà 541 euro

In media, in Europa, quest’anno si spenderanno 456€ nel periodo festivo, cifra superiore a quanto speso l’anno scorso (+2%).

In Italia la spesa media sarà anche superiore, nell’ordine di 541€ a famiglia (rispetto ai 527€ spesi a Natale 2017). Una parte rilevante degli acquisti (27% in Europa; 23% in Italia) avverrà già entro fine novembre, anche per effetto del Black Friday. Nel 2018, infatti, la percentuale di Italiani che sfrutterà questa ondata di sconti salirà dal 6% del 2017 all’11%.

È quanto emerge dalla ventunesima edizione della Deloitte Xmas Survey che ha raccolto l’opinione di oltre 9.000 consumatori in 10 Paesi europei tra cui l’Italia, con l’obiettivo di sondarne le intenzioni di spesa per regali, prodotti alimentari e attività per il tempo libero.

Deloitte Xmas Survey 2018



Italia quarta in Europa nei consumi natalizi

Nel 2018 gli Italiani dichiarano che spenderanno di più rispetto allo scorso anno: 541€ in media, contro i 527€ spesi nel 2017. Dei 541€, 216€ sono destinati ai regali, 140€ al cibo, 66€ ai tradizionali momenti di convivialità e 119€ ai viaggi.

Deloitte Xmas Survey 2018



In termini assoluti, si prevede di spendere più solo in Regno Unito, Spagna e Austria. Il paese che spenderà in assoluto di meno è la Russia (284€ nel 2018, con riduzione dell’1% rispetto a quanto speso nel 2017). La maggior parte degli acquisti in Italia si concentrerà nei primi 15 giorni di dicembre; tuttavia, molti proveranno a giocare d’anticipo sfruttando gli sconti del Black Friday: sale dal 6% all’11% la quota dei consumatori che coglierà queste opportunità.