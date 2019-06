Delon e Belmondo, il braccio di ferro che suggella la loro amicizia

Una fraterna amicizia quella che lega Alain Delon e Jean-Paul Belmondo, due vere icone e leggende viventi del cinema internazionale.

60 anni di carriera, 300 milioni di spettatori nel mondo, questi i numeri da capogiro che ruotano intorno alla coppia di attori francesi. Fatti bella e taci, nel 1957, Borsalino nel 1970 sono solo alcuni degli otto film che li hanno visti protagonisti insieme.

Dopo un anno e mezzo in cui non si vedevano i due si sono ritrovati grazie a Paris Match che, per celebrare il proprio numero di anniversario, ha deciso di riunirli in una conversazione face to face che li ha visti sfidarsi in un braccio di ferro simpatico e scanzonato per suggellare quella che è un'amicizia che dura da oltre 60 anni. Il Samurai e il Magnifico si sono quindi lasciati andare alle emozioni di un incontro che è stato un tuffo nel passato e nei ricordi.