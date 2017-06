Denti bianchissimi, è boom: come fare, quanto si spende e cosa si rischia

Sbiancamento denti, business sempre più in crescita

Italiani con i denti bianchissimi. Lo sbiancamento denti registra un boom di richieste con picchi a maggio e giugno. Addirittura le procedure di sbiancamento dei denti oggi sono pari a un terzo di tutti i trattamenti odontoiatrici estetici richiesti ai dentisti. Gli italiani che vogliono denti bianchissimi sono 120.000 e il mercato è in crescita del 15% ogni anno. Un business da 30 milioni di euro a cui si aggiunge il miliardo di euro speso per dentifrici, gel, strisce, collutori e altri schiarenti 'fai da te' usati da un italiano su due.





Sbiancamento denti, è boom





Il nuovo trend dello sbiancamento denti è stato evidenziato dagli esperti dell'Accademia Italiana di Odontoiatria, Conservativa e Restaurativa (AIC), in occasione del congresso Internazionale CONSEURO, concluso di recente a Bologna.





Sbiancamento denti, ecco i rischi





Prodotti sicuri ma attenzione al pH: la normativa ISO 28399/2011 stabilisce che gli sbiancanti non devono avere un pH minore di 4 ma i più recenti studi mostrano che sbiancanti con pH inferiore a 5,5, cioè con pH acido, possono intaccare la parte dura del dente che si degrada e porta via lo smalto. Vietato inoltre intervenire sugli under 18, a meno che non ci siano particolari condizioni cliniche.

Denti bianchissimi? Li sogna un italiano su 2





Stando ad una recente ricerca pubblicata su Italian Dental Journal, almeno il 50 per cento degli italiani sarebbe del tutto insoddisfatto del colore dei propri denti. Gli odontoiatri ribadiscono che è importante rivolgersi a professionisti esperti per lo sbiancamento dei denti e diffidare, quasi sempre, da prodotti che promettono di ottenere denti bianchissimi e che invece potrebbero essere pericolosi per i denti stessi. Per i ragazzi che hanno meno di 18 anni, lo sbiancamento dei denti sarebbe assolutamente vietato e solo un odontoiatra potrebbe eventualmente intervenire, a patto che adeguate situazioni cliniche lo giustifichino.





Denti e carie: un italiano su 2 non conosce rischi





Poche idee ma confuse. Sulla carie, la malattia piu' diffusa con 2,5 miliardi di persone colpite nel mondo e 190 milioni di nuovi casi l'anno, gli italiani non hanno le idee molto chiare. Cosi', anche se il 90% afferma di essere andato dal dentista e averci portato i propri figli almeno una volta nel corso dell'ultimo anno, oltre il 50% ignora che l'eccesso di zuccheri o una scarsa igiene orale siano fra i maggiori responsabili della carie, il 63% non sa che questa puo' evolvere in pochi mesi. Appena il 20% sa che la carie, che ha i suoi picchi di incidenza a 6, 25 e dopo i 70 anni, puo' presentarsi a qualsiasi eta' e non solo nei bambini; oltre il 50% non sa che i denti da latte cariati, un problema per 640 milioni di under 6 nel mondo e per almeno 1,5 milioni di bimbi italiani, devono essere curati per il mantenimento della salute orale. Lo rivela l'indagine EduCarie dell'Accademia Italiana di Conservativa (AIC) presentata in occasione del 19° Congresso Internazionale CONSEURO, a Bologna dall'11 al 13 maggio, secondo cui inoltre sono tuttora scarse le diagnosi di carie corrette e tempestive: il 70% dei dentisti utilizza ancora soltanto la radiografia panoramica, che invece ha una bassa accuratezza diagnostica. Solo il 30% impiega le mini-RX endorali, fondamentali per riconoscere anche le carie piu' piccole e nascoste, e appena il 20% utilizza la diga, un foglio di gomma che isola il dente dalla umidita' della bocca durante il trattamento, presupposto fondamentale per avere un campo dentale asciutto e ben visibile al fine di una corretta terapia. Per fare chiarezza e migliorare prevenzione, diagnosi e terapia della carie e' nato percio' il progetto hAICarie per la formazione dei dentisti e la sensibilizzazione dei cittadini: il progetto, che ha gia' coinvolto oltre 2000 odontoiatri in oltre 70 citta' italiane e ne sensibilizzera' altrettanti entro la fine del 2017, prevede corsi formativi e di aggiornamento sulle piu' attuali e corrette procedure diagnostiche e di trattamento, mentre sul sito www.accademiaitalianadiconservativa.it i pazienti potranno trovare informazioni preziose per prevenire, diagnosticare e curare la carie.





Salute: carie sconosciuta, un italiano su 2 non conosce rischi