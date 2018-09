Depuravita, l’azienda italiana all’avanguardia nel benessere detox

Depuravita è un’azienda italiana che propone una filosofia di vita orientata al benessere detox di corpo, mente e spirito, con prodotti purificanti studiati per liberare il corpo dalle tossine e lasciare riemergere l’energia e la bellezza che risiedono in noi. Seguire uno stile di vita sano ed equilibrato vuol dire innanzitutto riconoscere e ascoltare le esigenze del nostro corpo, che necessita di un’alimentazione adeguata da abbinare a rituali di bellezza che possano aiutare a purificare il nostro organismo dall’interno all’esterno. Per questo Depuravita offre menù di “juice cleanse” a base di succhi di frutta e verdura pressati a freddo, zuppe, tè, ma anche una linea di cosmetici “clean” in grado di risvegliare lo splendore della pelle nutrendola e purificandola.



Depuravita, cosa sono i succhi detox pressati a freddo

I succhi detox pressati a freddo, chiamati anche “cold pressed juice” si ottengono con una tecnica avanzata sperimentata da decenni. La spremitura a freddo estrae delicatamente il liquido dai vegetali, mantenendo intatte tutte le preziose sostanze nutritive racchiuse nella frutta e nella verdura. Questo metodo si differenzia completamente dalle tradizionali centrifughe, che comportando un aumento di temperatura e un processo di ossidazione, disperdono le proprietà degli ingredienti e ne alterano la composizione chimica. Due le fasi della pressatura a freddo. Prima si riducono in polpa frutta e verdura e poi si passano in una pressa idraulica, ottenendo succhi gustosi, ricchi di tutte le vitamine, i minerali, gli enzimi, gli antiossidanti e i fitonutrienti contenuti nei vegetali. Dopo la produzione e il confezionamento, i succhi vengono trattati con il metodo HPP, che elimina tutti i batteri e mantiene tutti i nutrienti, senza alcun additivo.

Depuravita, cos'è il trattamento HPP

L’HPP (high pressure process) è un trattamento di trasformazione idrostatica. Il prodotto agroalimentare, prima di essere confezionato, viene sottoposto a pressioni elevate con un fluido (circa 6.000 atmosfere, ovvero una pressione più forte di quella nei fondali più profondi dell’oceano). Questo trattamento permette di ottenere l'inattivazione microbica desiderata all’interno del prodotto senza bisogno di alterazioni termiche particolari. Il processo avviene con un'accurata misurazione di tre elementi: pressione, durata del trattamento e temperatura (sotto i 40° C). L'HPP, con una pressione che arriva fino a 6 mila bar, determina un effetto sanificante sugli alimenti, modificando la struttura cellulare delle forme microbiche potenzialmente pericolose per la salute umana, non incidendo sulle caratteristiche organolettiche del prodotto e aumentandone la shelf life.



Gli ultimi prodotti disintossicanti lanciati da Depuravita sul mercato

In continua evoluzione, Depuravita anticipa i trend del mercato ideando prodotti all'avanguardia per il benessere detox.

Ultimo lancio, l'innovativa PROBIOTIC WATER.

Quest'acqua speciale contiene Spirulina blu, la microalga più nutriente del mondo e un ingrediente raro che dona alla pelle una miniera di antiossidanti. PROBIOTIC WATER ha al suo interno anche Bacillus Coagulans GBI30, un prezioso probiotico, vero toccasana per l'equilibrio dell’intestino.

Nella sua ricerca, Depuravita pensa anche ai bambini. UNICORN BLUE e UNICORN PINK sono l’alternativa sana e al 100% naturale alle merendine confezionate e industriali.

Due smoothie per affrontare tante nuove avventure, da vivere con gli amichetti, durante gli studi, quando si gioca, fra una corsa e l'altra. UNICORN BLUE è azzurro come il cielo, come il mare, o come un folletto, grazie alla Spirulina, alga che darà ai più piccoli tantissima energia. UNICORN PINK è rosa come le fate dei boschi, amiche degli Unicorni, grazie a un tocco di barbabietola, ricca di ferro.

Depuravita consegna i suoi prodotti in 24h in tutta Italia, attraverso il proprio online store .



Il marchio è a Milano con un corner alla Rinascente di Piazza Duomo e un corner presso Aldo Coppola Brian and Barry Building; i suoi prodotti sono inoltre presenti presso CityZen, via S. Francesco D'Assisi 15, e Centro Botanico, Piazza San Marco 1. Nella GDO Depuravita è distribuito in tutti i supermercati Bio c’ Bon e in selezionati Carrefour Market, quali Carrefour Gourmet via Bezzi, Express Urban Life Corso Garibaldi, Express via Moscova. Il marchio è anche presente attraverso digital store quali Glovo, Deliveroo, UberEats e Amazon.

A Roma Depuravita è distribuito nei Carrefour Market Boezi (via Boezi Infernetto Roma) e Carrefour Gourmet Parioli via Monticelli e offre consegne a domicilio in 30 minuti attraverso Glovo e Deliveroo.

A Torino i prodotti Depuravita sono da Corte 30, Corso Cairoli 30 e vengono consegnati in soli 30 minuti attraverso Glovo.

Depuravita ha in programma a breve l’ingresso in Svizzera, a cui seguirà un complesso processo di internazionalizzazione in aree geografiche quali Francia, Inghilterra, Germania a seguito di un nuovo round di investimento ricevuto da Sparkling Partners .