Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 17 maggio, le divertenti immagini di Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle mentre ritorna a casa con la madre.

Il leader pentastellato, che aspetta un figlio per ottobre dalla fidanzata Sahra, non rinuncia alla comodità di farsi lavare e stirare le camicie dalla madre, come quando era single. Ed è forse proprio grazie all'aiuto materno che Di Battista ha sempre un look impeccabile.