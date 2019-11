Di Gusto 2019, Presso a cena con il ristorante Anna Ghisolfi

Lunedì 25 novembre alle ore 20.00 la settima data 2019 di Di Gusto a Presso: l'esclusivo appuntamento mensile con la cucina di alcuni tra i più interessanti ristoranti italiani, selezionati per un ristretto gruppo di amici dalla giornalista e critica gastronomica Roberta Schira. Il ristorante protagonista di questa cena è Anna Ghisolfi, guidato dalla Chef Anna Ghisolfi.

Nell'aperitivo che precede la cena, sarà inoltre proposta l’esperienza sensoriale dell’Oil Bar: uno spazio dedicato al gusto e all'informazione, dove sperimentare la straordinaria varietà di sfumature di gusto e di profumi degli oli di Oleificio Zucchi, proposti come degustazione guidata e ragionata.

“Di Gusto”: I migliori ristoranti del territorio italiano, a Milano per una sera

“Di Gusto” è un ciclo di appuntamenti mensili per gourmet: ogni serata ha come protagonista uno tra i migliori ristoranti italiani, che in via straordinaria si presenta al pubblico milanese con uno speciale menù rappresentativo della propria cucina. Le esclusive cene placée si svolgono a Milano in una location d’eccezione, la sede di PRESSO | Sarpi, originale spazio di design nel centro città meneghino. Tutte le serate sono condotte dalla famosa scrittrice e critica gastronomica Roberta Schira, madrina dell’iniziativa, che accompagna il pubblico attraverso l’esperienza unica di ogni degustazione. Il format nasce da un’idea creativa di PRESSO. Questa bellissima iniziativa è resa possibile dai partner del progetto: grazie a prodotti, esperienza, know-how e cultura di aziende che rappresentano il meglio del proprio settore, “Di Gusto” riesce a essere da anni uno dei più affermati e prestigiosi format enogastronomici della città.

PRESSO, IL PRIMO DO-ROOM ITALIANO PRESSO è il primo spazio al mondo progettato ed arredato come una vera e propria casa condivisa, da vivere quando e come vuoi. Per la colazione sfogliando la rassegna stampa, per un po’ di relax pomeridiano con i tuoi libri preferiti o per la serata con gli amici, per cucinare insieme in cucine meravigliose e dopo, vedere un film nel tuo cinema privato: le Case di PRESSO, ambienti dal design elegante e raffinato, sono la tua Casa per ogni occasione. PRESSO è un format retail nato per mettere in relazione le aziende del “mondo casa” con il proprio pubblico. Grazie alle sue particolari location, arredate come vere e proprie case a disposizione per eventi B2C e B2B, PRESSO ha superato i tradizionali limiti dello show-room rinnovando il contatto diretto tra le aziende e i consumatori.

ROBERTA SCHIRA

Scrittrice, giornalista e gourmet. Scrive di critica gastronomica per il Corriere della Sera, Fine Dining Lovers e altre testate nazionali e internazionali. È autrice di oltre dieci libri a tema alimentare, editi da Giunti, Salani e Vallardi e tradotti in 5 lingue, e docente al Master in Critica Enogastronomica alla Italian Food Academy. Sua la selezione dei nove ristoranti proposti agli ospiti di Di Gusto e che costituiscono il nuovo palinsesto di questa edizione 2018. Anche in questa circostanza, l’ormai celebre “Codice Schira” è l’esigente criterio che ha prodotto la lista dei nove ristoranti prescelti. L’autrice condurrà ogni serata, presentando il ristorante e i Main Partner.