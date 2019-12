Di Gusto 2019: Presso, cena di classe con il ristorante Anna Ghisolfi. Le foto

Di Gusto 2019: Presso, cena con il ristorante Anna Ghisolfi. Le foto

PRESSO, il primo do-room italiano, a fine novembre ha ospitato l'ottava serata del format di eventi “Di Gusto 2019” (giunto alla sua quarta edizione, si tiene da febbraio a novembre 2019 e ospita i migliori ristoranti e Chef del territorio italiano)

L'esclusiva cena di novembre ha visto protagonista il ristorante Anna Ghisolfi, guidato dalla Chef Anna Ghisolfi, riscuotendo successo tra gli ospiti di una serata evento condotta dalla famosa scrittrice e critica enogastronomica Roberta Schira, madrina dell’iniziativa.

Nell'aperitivo che ha preceduto la cena, è stata inoltre proposta l’esperienza sensoriale dell’Oil Bar: uno spazio dedicato al gusto e all'informazione, dove sperimentare la straordinaria varietà di sfumature di gusto e di profumi degli oli di Oleificio Zucchi, proposti come degustazione guidata e ragionata.

(PAGINA FACEBOOK PRESSO MILANO)



PRESSO, IL PRIMO DO-ROOM ITALIANO

PRESSO è il primo spazio al mondo progettato ed arredato come una vera e propria casa condivisa, da vivere quando e come vuoi. Per la colazione sfogliando la rassegna stampa, per un po’ di relax pomeridiano con i tuoi libri preferiti o per la serata con gli amici, per cucinare insieme in cucine meravigliose e dopo, vedere un film nel tuo cinema privato: le Case di PRESSO, ambienti dal design elegante e raffinato, sono la tua Casa per ogni occasione. PRESSO è un format retail nato per mettere in relazione le aziende del “mondo casa” con il proprio pubblico. Grazie alle sue particolari location, arredate come vere e proprie case a disposizione per eventi B2C e B2B, PRESSO ha superato i tradizionali limiti dello show-room rinnovando il contatto diretto tra le aziende e i consumatori.

RISTORANTE ANNA GHISOLFI

Il ristorante "Anna Ghisolfi” nasce tre anni fa come naturale evoluzione del percorso della chef Anna Ghisolfi; un percorso iniziato con l’interpretazione del catering personale e rigorosa e che oggi si concretizza nell’unicità dei piatti. Una filosofia di vita che non scinde la quotidianità dal lavoro incontra l’opportunità di aprire il ristorante in via Giulia a Tortona nell’Oratorio del Crocifisso, costruito alla fine del 1500 e sconsacrato alla fine della seconda guerra mondiale.

(PAGINA FACEBOOK PRESSO MILANO)



L’unica navata location ideale per creare un ambiente condiviso con cucina a vista offrendo agli ospiti un’esperienza audace e coinvolgente. L’armonia spaziale tra brigata e ospiti rispecchia l’armonia tra il passato nel fingerfood riproposto nel presente all’interno dei piatti.

La Chef Anna Ghisolfi, classe ’59, nata e cresciuta nella sua città di Tortona fonda la sua passione nello studio. Verace lettrice parte dai libri di cucina per spostarsi a quelli di chimica e arrivare a quelli di alimentazione. Il primo grande maestro fu sicuramente lo chef Gualtiero Marchesi, all’inizio degli anni ’90. Il tempo passato nella sua cucina segna inesorabilmente il percorso della chef insegnandole l’essenza del fine dining. Il never-ending percorso di formazione ha un’altra svolta decisiva nel 2000 con i fratelli chef Albert Adrià e chef Ferran Adrià. Le barriere scompaiono davanti alla vaglia di imparare e grandi influenze arrivano dallo studio dei suoi colleghi anche a distanza Come ad esempio lo chef di Alinea a Chicago, Grant Achatz, grande mito e fonte di ispirazione della chef.

Dagli inizi a Villa Mozart con lo chef Andrea Hellrigel fino ai grandi numeri dei catering come quello da 2500 persone alla Reggia di Venire Reale, la cucina della chef Anna Ghisolfi si fonda sull’utilizzo consapevole delle materie prime e sull’equilibrio che scaturisce dall’osservare e metabolizzare le peculiarità di ogni singolo ingrediente.

Il ristorante nasce come risultato della sua carriera da chef con radici nella propria terra. Il supporto incondizionato ai piccoli produttori crea una sinergia lavorativa che le offre le materie prime d’eccellenza lasciandole la libertà di trattarle con le tecniche sempre più innovative di tutto il mondo. La sua è una cucina incentrata sulla ricerca e sullo sviluppo e la chef si tiene sempre aggiornata sulle avanguardie culinarie partecipando ogni anno al summit di gastronomia internazionale Madrid Fusion.

Gesti semplici e misurati, lontani dagli eccessi e dai manierismi. Una cucina di intensità e il desiderio di imprimere, attraverso i piatti, un segno nella memoria sensoriale degli ospiti.

ROBERTA SCHIRA

Scrittrice, giornalista e gourmet. Scrive di critica gastronomica per il Corriere della Sera, Fine Dining Lovers e altre testate nazionali e internazionali. È autrice di oltre dieci libri a tema alimentare, editi da Giunti, Salani e Vallardi e tradotti in 5 lingue, e docente al Master in Critica Enogastronomica alla Italian Food Academy. Sua la selezione dei nove ristoranti proposti agli ospiti di Di Gusto e che costituiscono il nuovo palinsesto di questa edizione 2018. Anche in questa circostanza, l’ormai celebre “Codice Schira” è l’esigente criterio che ha prodotto la lista dei nove ristoranti prescelti. L’autrice condurrà ogni serata, presentando il ristorante e i Main Partner.