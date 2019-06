Di Gusto 2019, Presso porta a cena con il ristorante Veleno

PRESSO, il primo do-room italiano, presenta la quinta serata del format di eventi “Di Gusto 2019”, giunto alla sua quarta edizione di successo! Un’occasione speciale: a cena con il ristorante Veleno

L’edizione 2019 di Di Gusto continua in grande stile, con un’esclusiva cena placée che vede protagonista lo speciale menù realizzato dallo Chef Maurizio Amato, garanzia d’eccellenza con la sua brigata.

La serata si svolge da PRESSO | Sarpi, uno dei più raffinati spazi di design del panorama meneghino. Conduce l’evento la famosa scrittrice e critica enogastronomica Roberta Schira, madrina dell’iniziativa. Si tratta del quarto appuntamento di un ricco calendario di 9 eventi enogastronomici curati da PRESSO: la serie di eventi “Di Gusto” si terrà ogni mese da febbraio a novembre 2019 e vedrà protagonisti i migliori ristoranti e Chef del territorio italiano.

“Di Gusto”: I migliori ristoranti del territorio italiano, a Milano per una sera

“Di Gusto” è un ciclo di appuntamenti mensili per gourmet: ogni serata ha come protagonista uno tra i migliori ristoranti italiani, che in via straordinaria si presenta al pubblico milanese con uno speciale menù rappresentativo della propria cucina. Le esclusive cene placée si svolgono a Milano in una location d’eccezione, la sede di PRESSO | Sarpi, originale spazio di design nel centro città meneghino. Tutte le serate sono condotte dalla famosa scrittrice e critica gastronomica Roberta Schira, madrina dell’iniziativa, che accompagna il pubblico attraverso l’esperienza unica di ogni degustazione. Il format nasce da un’idea creativa di PRESSO. Questa bellissima iniziativa è resa possibile dai partner del progetto: grazie a prodotti, esperienza, know-how e cultura di aziende che rappresentano il meglio del proprio settore, “Di Gusto” riesce a essere da anni uno dei più affermati e prestigiosi format enogastronomici della città.

PRESSO, IL PRIMO DO-ROOM ITALIANO PRESSO è il primo spazio al mondo progettato ed arredato come una vera e propria casa condivisa, da vivere quando e come vuoi. Per la colazione sfogliando la rassegna stampa, per un po’ di relax pomeridiano con i tuoi libri preferiti o per la serata con gli amici, per cucinare insieme in cucine meravigliose e dopo, vedere un film nel tuo cinema privato: le Case di PRESSO, ambienti dal design elegante e raffinato, sono la tua Casa per ogni occasione. PRESSO è un format retail nato per mettere in relazione le aziende del “mondo casa” con il proprio pubblico. Grazie alle sue particolari location, arredate come vere e proprie case a disposizione per eventi B2C e B2B, PRESSO ha superato i tradizionali limiti dello show-room rinnovando il contatto diretto tra le aziende e i consumatori.

RISTORANTE VELENO

Veleno è un racconto a quattro mani dello chef Maurizio Amato e del restaurant manager Davide Patruno, due friulani desiderosi di creare un progetto inedito nel quale il cibo incontra la storia, il design e intraprende così anche un viaggio culturale. Dopo svariate esperienze nell’alta ristorazione in Italia e all’estero, i due soci si sono ritrovati nel piano nobile di una sontuosa dimora bresciana di fine ’700 per dar forma al loro sogno. Lo chef Maurizio Amato si è trasferito dal Friuli a Bologna seguendo l’impeto per la cucina. Qui ha iniziato la sua esperienza all’interno di un agriturismo tra i colli bolognesi. Si è poi specializzato nella preparazione della pasta fresca, sua grande passione, nel rispetto della tradizione bolognese. Ha collaborato con diverse importanti realtà tra cui la società di catering legata allo stellato Marconi di Bologna. Presso il ristorante Casa Monica ha poi iniziato a lavorare alla preparazione dei primi nella prima fila della brigata di cucina. Si è quindi spostato a Roma da Riccardo di Giacinto, allo stellato All’oro, dove ha fatto suo il passaggio dalla tecnica della ristorazione tradizionale alla gastronomia innovativa. Infine, è tornato in Friuli, a Cividale presso il ristorante Orsone di Joe e Lidia Bastianich, dove si è confrontato con un contesto più internazionale. In questa occasione ha conosciuto il suo socio Davide, con il quale ha iniziato a immaginare Veleno. Davide Patruno si è avvicinato alla ristorazione dall’età di 13 anni seguendo le orme del padre, anch’egli responsabile di sala nei ristoranti di tutto il mondo, e a 16 anni ha iniziato a lavorare prima allo stellato St.Hubertus di San Cassiano con lo chef Norbert Niederkofler, poi al Miramonti l’altro a Concesio (Bs), sotto la guida di Philippe Lévillé. Si è poi trasferito negli Stati Uniti, a New York, per due brevi esperienze nell’impero di Joe Bastianich. Sempre per l’imprenditore italo-statunitense ha lavorato per tre anni da Orsone, a Cividale del Friuli. Questa esperienza nevralgica l’ha condotto all’obiettivo ambizioso di diventare Restaurant Manager, a definire la propria personalità in ambito lavorativo e all’incontro con Maurizio. Veleno è una nuova idea che torna alle origini della parola Venus, ossia filtro amoroso nella sua accezione letterale. Il concetto raduna in sé il significato di pozione che induce alla vulnerabilità e che può inebriare. Così vuole essere il ristorante situato al primo piano di Palazzo Martinoni già di Rosa (via Antonio Gramsci, 10), nel quale l’austera cornice storica si accende grazie all’incontro con l’arte contemporanea e con il design. Il menu fonde elementi del territorio e attinge al contempo alla cucina internazionale, così da attivare contaminazioni virtuose. Con le spezie di Istanbul e la cultura turca, con i riti orientali, l’attenzione francese ai dettagli e la vivacità di Praga, con tecniche di cottura evolute, ma mai troppo estreme. www.velenobrescia.it

ROBERTA SCHIRA

Scrittrice, giornalista e gourmet. Scrive di critica gastronomica per il Corriere della Sera, Fine Dining Lovers e altre testate nazionali e internazionali. È autrice di oltre dieci libri a tema alimentare, editi da Giunti, Salani e Vallardi e tradotti in 5 lingue, e docente al Master in Critica Enogastronomica alla Italian Food Academy. Sua la selezione dei nove ristoranti proposti agli ospiti di Di Gusto e che costituiscono il nuovo palinsesto di questa edizione 2018. Anche in questa circostanza, l’ormai celebre “Codice Schira” è l’esigente criterio che ha prodotto la lista dei nove ristoranti prescelti. L’autrice condurrà ogni serata, presentando il ristorante e i Main Partner.