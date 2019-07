Di Maio in Costa Smeralda con Virginia Saba, tra boutique di lusso e cene

Luigi Di Maio insieme alla fidanzata Virginia Saba si è preso uno stop di un giorno dalle fatiche politiche. Meta prescelta la Sardegna in Costa Smeralda dove ha partecipato alla presentazione da parte della compagna del libro di Antonio Padellaro "Quegli incontri segreti tra Almirante e Berlinguer": presente l'autore.

La coppia ha fatto un passaggio inoltre nella boutique Eles, delle stiliste Silvia e Stefania Loriga. Chiusura mondana all'inaugurazione del Lio, a Poltu Quatu. Una cena spettacolo che è piaciuta molto al vicepremier.

A concludere in bellezza una giornata di relax la serata inaugurale del Lìo, la discoteca più pazza della Costa Smeralda, un'oasi del divertimento a Ibiza che ha aperto anche in Sardegna. Vip, calciatori e star varie spesso fanno capolino in quello che è uno dei locali della vita mondana per eccellenza. Il vicepremier Luigi Di Maio, accompagnato dalla fidanzata sarda si è così concesso qualche ora di risate, per dimenticare le tensioni nel governo.