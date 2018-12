Diesel e Autogrill inaugurano il secondo Bistrot Glorious Cafè a Milano

Diesel e Autogrill aprono un secondo Bistrot Glorious Cafè in via Capelli, 2, a Milano, dopo il successo del primo punto vendita in Piazza San Babila.

Dopo il Bistrot Glorious Cafè di Milano San Babila, per la fine dell’anno Diesel replica lo stesso concetto in un nuovo spazio dedicato al food. Da pochi giorni infatti, il marchio fondato da Renzo Rosso ha tagliato il nastro, insieme ad Autogrill, al nuovo Bistrot Glorious Café in Via Capelli, 2 a Milano, la via che da Corso Como conduce a Piazza Gae Aulenti, punto di incontro tra il centro storico e l’area del nuovo skyline milanese.

Il Bistrot Glorious Café è un luogo in cui il gusto e la qualità si basano sulla collaborazione con produttori attenti, che scelgono le migliori materie prime e le trasformano con passione.

Il marchio Glorious Cafè rappresenta una declinazione del concept Bistrot, sviluppato da Autogrill nel 2013 grazie alla collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e oggi presente in 10 paesi nel mondo. Qui vengono proposti prodotti di caffetteria, pasticceria e panetteria, che si vanno ad aggiungere all’ampia offerta adatta sia per il consumo in loco sia per il take away.

Gli spazi sono ispirati al lifestyle di Diesel con finiture che esprimono l’anima industrial del marchio come cemento grezzo, acciaio ossidato e legnami di recupero. A completare il tutto gli arredi di Diesel Living, la traduzione del brand nel mondo del design.

La passione per il food di Renzo Rosso (che ha investito anche in EcorNaturaSì, leader italiano nella produzione e distribuzione di alimenti biologici e biodinamici, oltre alla Diesel Farm, la tenuta di 100 ettari vicino a Marostica, Vicenza, dove produce vino, olio e altri prodotti naturali) si unisce all’esperienza di Autogrill, leader nella ristorazione on the move con un miliardo di clienti serviti ogni anno nel mondo.