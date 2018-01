Diet Coke: nuova confezione e nuovi gusti per la Coca-Cola dietetica

Coca-Cola rilancia la Diet Coke in Nord America: nuova confezione e nuovi gusti per Diet Coke

Diet Coke cambia look: “Dopo 35 anni, il marchio americano n.° 1 di bevande senza calorie sta entrando in una nuova era.” Così recita il sito ufficiale della Coca-Cola che lancia le nuove confezioni ed i nuovi gusti della Diet Coke.

Con un look aggiornato, un nuovo packaging elegante, il debutto di quattro audaci, nuovi sapori e una nuova campagna, The Coca-Cola Company ha rivitalizzato e modernizzato la Diet Coke per una nuova generazione di bevitori.

"Diet Coke è uno dei marchi più iconici amati da milioni di fan in Nord America", ha dichiarato Rafael Acevedo, direttore del gruppo Coca-Cola North America per Diet Coke. "Durante questo rilancio, volevamo essere audaci, pensare in modo diverso ed essere innovativi nel nostro approccio. E, cosa più importante, volevamo rimanere fedeli all'essenza di Diet Coke mentre rifacevamo il marchio per una nuova generazione. "

Ha continuato: "Sappiamo che Diet Coke ha tanti tipi di fan, da persone che hanno amato il suo grande gusto da quando è stato lanciato nel 1982 a uomini e donne Millennial che cercano sempre nuove cose. Stiamo modernizzando ciò che ha reso Diet Coke così speciale per una nuova generazione.”

I nuovi sapori - ginger lime, feisty cherry, zesty blood orange and twisted mango - sono stati testati su più di 10.000 persone, con un focus su ciò che i millennials stanno mangiando e bevendo.

Le lattine lucenti daranno alla Diet Coke un tocco più contemporaneo. Un'identità visiva rinfrescata, nel frattempo, è all'altezza dei nuovi sapori e confezioni di Diet Coke.