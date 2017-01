Dieta 2017? 10 piatti detox per purificarsi. E i consigli del personal trainer

Dieta post Natale? I consigli di Giorgio Donegani, nutrizionistan e Roberto Bertolinin personal trainer



Natale tempo di pranzi, cene e grandi abbuffate in famiglia. Ma come fare a rimettersi in forma e riprendere i ritmi quotidiani una volta finiti i bagordi delle Feste, senza dover fare la spesa tutti i giorni e passare il proprio tempo dietro i fornelli continuando a mangiare senza perdere il gusto?

"Delivery is the new diet": questa può essere la soluzione per il 2017, come suggerito da Deliveroo, servizio di premium food delivery attivo a Milano, Roma, Firenze e Piacenza, che consente di gustare comodamente da casa il meglio della ristorazione cittadina. Deliveroo si è rivolto a due esperti per chiedere come tornare in forma dopo i fasti delle vacanze natalizie, utilizzando il food delivery unitamente ad alcuni facili consigli sui piatti da scegliere e le attività fisiche da mettere in pratica con facilità, che possono aiutare nel bruciare le calorie di troppo accumulate, senza dover “impazzire” tra i fornelli della cucina ed il tapis roulant in palestra .

Su Deliveroo esiste un’offerta di oltre 120 ristoranti che offrono cibo healthy, un trend in continua crescita anche nel consumo a domicilio. "Registriamo una crescita media del 25% mese su mese di ordini relativi a cibi healthy con picchi del 70% soprattutto nel periodo immediatamente prima e subito dopo le vacanze” afferma Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia. “Questo testimonia come anche il food delivery possa essere una valida soluzione per quanti vogliono assaporare a casa propria piatti gustosi, stando attenti alla linea, grazie ad un’offerta che va oltre il cibo che ci si aspetta di trovare per la consegna a domicilio”.

“Se le regole alimentari per tornare in forma sono chiare, meno semplice può essere applicarle nella pratica di ogni giorno, con i tempi ristretti e i ritmi della vita quotidiana. Ecco allora l’utilità di poter contare su ricette e bevande pronte, perfettamente in linea con le raccomandazioni nutrizionali” commenta il Dott. Giorgio Donegani, nutrizionista e consulente per l’alimentazione. “Scegliere quelle che aiutano a rimettere in forma e depurare l’organismo è facile: un occhio al tipo di preparazione e un altro agli ingredienti. Per le preparazioni, centrifugati, frullati ed estratti sono ottime scelte “liquide”, mentre per le cotture sono da preferire quelle attuate con la minor quota di grassi”.

“Quanto agli ingredienti – prosegue Donegani - pesci e carni bianche, frutta e verdure “virtuose”, condimenti leggeri di yogurt ed extravergine d’oliva, frutta guscio e frutta secca, compaiono in una grande quantità di ricette, che oggi è anche possibile ordinare online per portare in casa gusto e salute”.

“Fare esercizio fisico è importante per uno stile di vita salutare, ma spesso si dimentica che anche attività che svolgiamo quotidianamente possono darci una mano nel rimetterci in sesto al rientro dalle vacanze”, afferma Roberto Bertolini, personal tranier e vincitore dell’edizione 2015 di Pechino Express. “Spesso si sottovalutano queste attività mentre è invece importante tenerle bene a mente e... farne un grande uso!”.

I consigli del personal tranier per rimettersi in forma

Roberto Bertolini offre alcuni divertenti suggerimenti utili per tornare in forma dopo le vacanze: piacevoli passatempi della vita di tutti i giorni, che possono aiutare nel ripartire con il piede giusto dopo il periodo di vacanza:

Fare una passeggiata in pausa pranzo. Ottimizzare la propria pausa pranzo per mangiare e successivamente svolgere dell’attività a bassa intensità , come una camminata veloce per un paio di km, favorisce la digestione e abbassa il livello di trigliceridi nel sangue.



Passare una serata sul dancefloor. Ora avete un motivo in più per uscire la sera, infatti è stato studiato che, un ora passata ballando sulla pista della nostra discoteca preferita, ci fa bruciare dalle 600 alle 800 kcal. Che siate la nuova Heather Parisi o una cabina del telefono ricordate che la cosa che dovete fare è scatenarvi al ritmo di musica.



Giocare con i bambini. Passare del tempo giocando con i bambini fa bene a loro, a voi e alla vostra linea. Infatti si calcola che giocando attivamente con i bambini assecondandoli nei loro più disparati giochi , porta a bruciare mediamente dalle 450 alle 650 kcal.



Fare l’amore. Penso che a nessuno debba essere consigliato il sesso come sistema di dimagrimento, sarebbe troppo piacevole. Tuttavia si sappia che un ora di rapporto sessuale, indipendentemente dal ruolo, può portare a bruciare fino a 700kcal.



Fare shopping. Fare shopping , soprattutto nel periodo di saldi, è uno dei metodi più efficaci per dimagrire. Le corse compulsive all’affare, i continui cambi nei salottini prova, i passaggi sfrenati da un negozio all’altro . Uno studio inglese ha calcolato che mediamente una donna in vena di acquisti, percorre 4,8 km giornalieri che la portano a bruciare più di 400 kcal.