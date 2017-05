Digital food, rivoluzione rosa: le donne da tenere d'occhio

Cibo e tecnologia: un binomio vincente. La febbre culinaria incontra il web e nascono le start-up che rivoluzionano la food conncestion. Un fenomeno che ha preso piede dagli Stati Uniti all'Europa e che spesso ha sfumature tutte al femminile. Ecco infatti una selezione delle 6 donne da tenere d'occhio, selezionate da Le Figaro

Julia Bijaoui a soli 28 anni è riuscita a fare del suo Frichti una delle più belle realtà di food connection. Un progetto realizzato insieme al suo compagno, Quentin Vacher. Il segreto del successo? Prodotti extra freschi e di qualità, a prezzi bassi e consegnati in meno di 40 minuti. "Mettere la tecnologia al servizio delle persone: aiutarle a mangiare meglio ogni giorno".

Charlotte Sieradzki e Joy Solal: la bionda e la bruna, entrambe poco più che trentenni. Si incontrano una sera a casa di amici comuni e da lì nascono le "Cook angels". L'idea? Una scatola che contiene tutti gli ingredienti per preparare piatti equilibrati in meno di 30 minuti

Julia Chican Vernin: con il suo FoodChéri questa 35enne naviga sulla cresta salutista delle consegne di cibo a domicilio. Una carta del giorno tra cui scegliere, tutti i piatti consegnati in bicicletta in 20 minuti.

Sophie Baudouin: a soli 22 anni ha creato il suo Petit Ballon, specializzato in vini. Ci si abbona e si riceve ogni mese una selezione di vini con istruzioni per berli e ricette per accompagnarli. Lo spirito foodtech? Meno intermediari, più trasparenza.

Anne-Christelle Pérochon: ha creato Bim, una app che aiuta a trovare posto in ristoranti dove si è liberato un tavolo. Le cancellazioni all'ultimo minuto, d'altronde, sono diffuse in tutta Europa: si calcola che ammontino mediamente al 20% delle prenotazioni.