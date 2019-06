Divani & Divani by Natuzzi inaugura il negozio più grande d'Italia a Gerenzano

Natuzzi apre a Gerenzano (VA) il più grande punto vendita Divani&Divani by Natuzzi d’Italia, in occasione del 60° anniversario del brand. Il negozio, con le sue caratteristiche distintive, esalta la qualità dei prodotti e i valori che dal 1959 hanno fatto la storia del divano italiano: innovazione, versatilità, artigianalità e design. Con oltre 1000 metri quadri di esposizione, il nuovo punto vendita offre una panoramica completa su divani e poltrone, arredi per la zona living, letti e accessori. Una vera e propria celebrazione del comfort, attraverso modelli caratterizzati da forme comode e avvolgenti, divani con meccanismi relax elettrici sempre più sofisticati, divani letto apribili in pochi secondi e soluzioni salvaspazio. Un’offerta vastissima e personalizzata.

All’interno, l’atmosfera è intima e familiare. Lo spazio è caratterizzato dai colori caldi e avvolgenti dei dettagli architettonici, dei materiali e dai display per la comunicazione disegnati per linee essenziali e sinuose in armonia con lo stile del brand. Il risultato è un ambiente che pone al centro il cliente e l’esperienza d’acquisto, dove tutto è in linea con la nuova immagine di Divani&Divani by Natuzzi. Il design Divani&Divani by Natuzzi nasce nel Centro Stile dell’azienda, in Puglia, dove un team di designer, visual e architetti studia le tendenze, progetta nuove idee e dà vita ad un’ampia gamma di divani e poltrone. L’azienda investe da sempre in ricerca e innovazione, interpretando in anticipo i desideri dei consumatori. I divani vengono realizzati da esperti artigiani negli stabilimenti Natuzzi. Un capitale umano e professionale che non ha eguali, maturato in 60 anni di storia.

Dotato dell'innovativa tecnologia CubicomfortTM - Triple Motion Technology, il divano Trionfo è uno dei modelli di punta della nuova collezione. Grazie al design moderno e funzionale e alle sedute morbide e accoglienti, Trionfo offre un'esperienza di comfort personalizzato. Ogni seduta dispone di tre meccanismi con funzioni recliner indipendenti, azionabili elettricamente, che consentono di regolare a proprio piacimento la posizione dello schienale, della seduta, del poggiapiedi e del poggiatesta. Con l’esclusiva App Divani&Divani Sofa Control - scaricabile gratuitamente sia su APP STORE che GOOGLE PLAY - è possibile attivare e regolare i meccanismi relax elettrici del divano direttamente dallo smartphone tramite Bluetooth e memorizzare le posizioni preferite per il relax, per guardare la tv o leggere, salvando le impostazioni preferite per ciascun membro della famiglia.

La nuova collezione di Divani&Divani si distingue inoltre per la grande varietà di scelta del rivestimento, del colore e della configurazione desiderata, grazie ad una gamma estremamente ampia di pelli e tessuti. Versatilità che potrà essere testata direttamente dal cliente all’interno del punto vendita grazie all’innovativo Configuratore HD di Prodotto 3D che permette di progettare il divano/poltrona in ogni singolo aspetto - configurazione, rivestimento, funzione, colore, finiture piedini, cuciture - e di visualizzarlo in tempo reale con una resa grafica di altissima risoluzione.

Il nuovo punto vendita Divani&Divani by Natuzzi di Gerenzano (Via Gianpiero Clerici, 129) sarà inaugurato sabato 15 giugno 2019, dalle 17:00 alle 20:00, alla presenza di Pasquale Natuzzi, Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo Natuzzi. Per l’intera giornata di sabato, il Centro Stile Natuzzi si trasferirà all’interno dello store per mostrare dal vivo il "dietro le quinte" della creazione di un nuovo prodotto. Saranno svelate per la prima volta le componenti più segrete e tecnologiche dei divani con meccanismi relax e uno dei più esperti artigiani Natuzzi mostrerà al pubblico la maestria del marchio attraverso la lavorazione capitonné, una delle più pregevoli ed affascinanti tecniche decorative del mondo dell’arredamento. Per l’occasione, è stato lanciato un originale concorso: i primi dieci clienti di sabato 15 giugno potranno decidere il prezzo del divano scelto all'interno della speciale Collezione Opening. Anche chi non accede a questo concorso potrà partecipare all’estrazione di un divano della Collezione Opening.