Divorzi, i più incredibili degli Stati Uniti: dalla politica al sesso...

Il matrimonio e'una cosa seria,ho sentiro dire tutta la mia vita. Mia moglie me lo ricordava ogni volta che mi vedeva parlare e sorridere con una donna. In America,quando arrivai molti anni fa,i giovani volevano sposarsi a 18 anni. Se non potevano permetterselo o i geniori dicevano di no,loro facevano una sorta di fuitina all'americana.

Negli anni il divorzio e' entrato nella filosofia della vita in USA. Elizabeth Taylor,con sette divorzi, era diventata la bandiera di chi (al diavolo le religioni) aveva deciso di farla finita. Le statistiche dicono che sono le donne all'82 per cento a volere il divorzio. E le ragioni per rompere il contratto sono diverse. Le piu 'importanti: infedelta',consumo di droga e alcool, cambo di sesso. Mi piace segnalare alcuni divorzi che fanno ridere,se non fossero "Una cosa seria" Il marito e',tutto preso per dieci ore al giorno, dai video games.

Dopo 22 anni di matrimonio il marito scopre che la moglie ha votato per Trump. Goodbye! Questa invece fece ridere il giudice che stava curando il divorzio. La moglie accusa' il marito di essere "too nice",insomma troppo buono...Si era stufata. Stavolta l'uomo e' pronto a cacciare lei, un paio di giorni dopo il matrimonio,quando scopre che la sua giovane moglie e' incredibilmente racchia senza make up. Quel trucco traditore!. In Florida una donna originaria della Nigeria,chiede il divorzio perche' suo marito e' provvisto di un enorme membro. Via,via,cerca un'altra, urlo' lei.

Dopo 70 anni di matrimono l'uomo scopre un pacchetto di lettere che la moglie aveva scritto negli anni '40 a un giovane che aveva amato per qualche tempo,Lei chiede perdono ma lui niente... La moglie si accorge che il marito e' possesso dal"diavolo" e chiede il divorzio.Il giudice le chiede come fa a sapere che il marito e' "preso dal diavolo". Lei riflette,poi;"Me lo ha detto lui .."/ "Mia moglie e' insaziabile a letto" dice l'uomo al giudice. "Non ne posso proprio piu'". Il giudice: "Capisco.Divorzio concesso!".