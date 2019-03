Dj Albertino: "Lascio Radio deejay dopo 35 anni, vado a m2o"

Dopo 35 anni in onda su Radio Deejay, Albertino è diventato il nuovo direttore artistico di m2o. Venerdì 1° marzo il saluto ad ascoltatori e colleghi, sui social la video-lettera d’addio e in radio l’abbraccio e la festa con amici e lo staff di Deejay.

"Lasciare Radio Deejay dopo 35 anni non sarà per niente facile”, ha scritto: “via Massena è il posto dove sono cresciuto e dove ho realizzato i miei sogni. Che non sono finiti”. Dal 1° aprile alle 17 sarà in onda su m2o, restando pertanto sempre all’interno del gruppo Gedi.