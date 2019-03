Do di petto delle tre soprano del giornalismo a Palazzo Cusani

Le tre soprano del giornalismo incantano un parterre de roi al circolo ufficiali dell’Esercito nel secentesco Palazzo Cusani di via Brera a Milano, ora sede di rappresentanza della NATO.

Le tre affascinanti giornaliste sono state invitate dall’inviato Mediaset Enrico Fedocci e dal professore della Cattolica Ruben Razzante.

Le tre hanno raccontato i loro esordi pieni di speranza e disseminati di difficoltà fino al raggiungimento del meritato successo. Eliana Liotta, autrice del best seller mondiale L’età non è uguale per tutti, Candida Morvillo regina del gossip alto e Raffaella Calandra sono state intervistate oltre che da Fedocci e da Razzante - dal direttore di Pop Economy Francesco Specchia, giornalista di economia del Corriere della Sera Fabrizio Massaro e da Marcello Bussi di Milano Finanza.

Tra i presenti i professori universitari della Statale di Milano come Arturo Maniaci e Lucio Camaldo, l’avvocato bon vivant Federico Lerro e la brava avvocatessa Maria Furfaro, giornalisti come Marco Ascione, capo del Politico del Corriere, la voce di radio Monte Carlo, Adele Maria Costantini e l’imprenditrice Vittoria Bodini. Impossibile non notare l’aristocratica Maria Letizia Modica oltre a Nadine d’Archemont che ha incantato gli oltre 120 invitati col suo charme. Tra i più entusiasti della serata il manager Mediobanca Giuseppe Lupi, la pr Alessandra Sabellico oltre all’industriale Paolo Nicola con la moglie Monica Gianni che, per una sera, hanno abbandonato la mondanità di Saint Tropez per festeggiare le Tre Soprano del giornalismo.

Ospite d’onore il generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, Comandante Interregionale Pastrengo, accompagnato dalla consorte.