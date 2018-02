Dolomiti, Arabba presenta l'offerta estiva 2018 "a un passo dal cielo"

Prosegue per Arabba il percorso di promozione e comunicazione della località e delle sue attività, soprattutto con un occhio rivolto alla stagione estiva.

Tante le possibilità per chi sceglie di passare qualche giorno tra le montagne dolomitiche. Ad Arabba ci si può infatti dedicare alle più svariate attività come escursioni su itinerari di facile, media o alta difficoltà, cimentarsi in vie ferrate o arrampicate, e anche mettersi alla prova in bicicletta.

La località incastonata tra le Dolomiti, patrimonio UNESCO, approfitta delle prossime fiere dedicate al turismo, a Milano, con BIT dall’11 al 13 febbraio, e alla ITB di Berlino dal 7 all’11 marzo, per mostrare al pubblico l’ampia offerta per l’estate.



«Sappiamo bene quanto è importante la comunicazione dell’offerta del territorio, e queste fiere di settore sono una bella opportunità per mostrare agli amanti delle attività outdoor che Arabba e tutta la Valle di Fodom è una risposta vincente per una vacanza all’insegna dell’avventura e delle scoperte, inserita in un contesto paesaggistico notevole – ha commentato Manuel Roncat, presidente di Arabba Fodom Turismo – L’inizio dell’anno, con questa stagione invernale, è stato molto positivo, registrando il +20% sulle piste, e siamo pronti ad accogliere nello stesso modo, nei mesi più caldi, tutti i ciclisti che vorranno mettersi alla prova sui tracciati del Sellaronda o che opteranno per percorsi meno impegnativi sfruttando anche gli impianti di risalita, che rimarranno aperti durante tutta la stagione».

GLI APPUNTAMENTI SULLE DUE RUOTE