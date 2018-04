Dolores, la sosia di Trump è una contadina spagnola di 64 anni

Dolores, la contadina sosia di Trump che scatena i social„Dolores, la contadina sosia di Trump che scatena i social

L'incredibile somiglianza messa in luce dalla fotografa iberica Paula Vazquez ha reso celebre sul web una contadina galiziana di 64 anni. Si chiama Dolores Leis Antelo, vive a Cabana de Bergantinos da molti anni e di mestiere fa la contadina; dopo il clamore suscitato dallo scatto la donna ha concesso un’intervista al sito La Vox de la Galicia, spiegando che, probabilmente, questa somiglianza è dovuta al fatto che lei abbia fatto un taglio di capelli molto corto.

Dolores, che non è affatto passionato di tecnologia e social newtork ha dichiarato “Le mie figlie hanno provato a spiegarmi perché sono diventata famosa con questa foto, ma io continuo a non capirci nulla”.

Ha la vanga, ma non usa twitter: è Dolores, la sosia del presidente Trump

Lo scatto ha fatto immediatamente il giro dei social, dando vita a meme e fotomontaggi creativi e ironici; c’è chi ha dichiarato che vorrebbe fare uno scambio alla Casa Bianca, chi afferma di voler vedere il Presidente degli Stati Uniti “con la zappa sulle spalle” e chi sostiene che esista un’unica differenza tra i due: “Lui twitta, lei zappa”.