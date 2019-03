Domanda, offerta di lavoro e formazione s'incontrano a Roma a "Fare Turismo"

Non solo mille colloqui di lavoro ma anche tante opportunità di formazione nel campo turistico con FareTurismo. Ideato e organizzato da Leader e giunto alla 21a edizione (all’attivo 11 a Salerno, 8 a Roma e 1 a Milano con il patrocinio di Expo), il format rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale nel mondo del turismo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi.

Il ricco programma dell’edizione 2019, presso l’Università Europea di Roma da mercoledì 13 a venerdì 15 marzo, prevede colloqui di orientamento universitario a cura degli psicologi di UeroOrienta; incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane di 24 prestigiose aziende turistiche; orientamento sulla formazione post diploma (corsi Its, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di Its e università; presentazione delle competenze emergenti e delle figure professionali con la partecipazione di manager dell’industria turistica;seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle associazioni professionali; incontri dei presidenti dei corsi di laurea in Turismo e dei dirigenti scolastici degli istituti alberghieri e tecnici per il turismo. Nel salone espositivo, la Regione Lazio, Roma Capitale, l’Ebit Ente Bilaterale Industria Turistica, le organizzazioni nazionali di categoria, le associazioni professionali, le agenzie per il lavoro e di web recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

Durante la due giorni sarà possibile svolgere colloqui di selezione con Alpitour World Hotels & Resorts - VOIhotels, Blastness, Blue Globe Hotels, Bluserena, Cisalpina Tours - Bluvacanze, Cronos Hotel Management Company, Groupe Valadier, Gruppo Loan Hotels, Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, Hotel Eden, Italcamel, LDC Hotels & Resorts, Meliá Hotels International, NH Italia, Raeli Hotels, Randstad Italia, Reginal Hotels, Residenza di Ripetta, Roberto Naldi Collection, Roscioli Hotels, Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel, Starhotels, The Dorchester London and 45 Park Lane.

Sono 50 le figure professionali ricercate per mille colloqui: agente di viaggio, assistente bagnanti, barman, camerieri di sala e ai piani, chef e sous chef, chef e commis de partie, chef e commis de rang, concierge, contract manager, cuoco capo partita, direttore e vice direttore di struttura alberghiera, economi, facchini, floor supervisor, food&beverage manager, front office manager, IT manager, macellai, maitre, manutentore, marketing communication specialist, night auditor, operatore per la ristorazione collettiva, pasticceri, pizzaioli, receptionist, responsabile bar, sistemista IT, sommelier. E ancora, addetti: amministrazione, booking, caffetteria, centro congressi, guest relations/guest experience, risorse umane.

Sarà possibile svolgere colloqui anche per stage e tirocini nei reparti: amministrazione, banqueting, booking, cucina, digital marketing, food&beverage, front office/ricevimento, guest relation, housekeeping, organizzazione eventi, revenue management, risorse umane, sala/bar, sales&marketing.

Oltre all’estero, per hotel di Londra e villaggi turistici, le sedi di lavoro per cui si ricerca sono in tutta Italia: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Genova, Bologna, Parma, Ravenna, Perugia, Ancona, Padova, Saronno e ancora in Abruzzo, Calabria, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia.

Le tematiche di interesse dei seminari vanno dai consigli su come si scrive e aggiorna un CV alla formazione di perfezionamento negli hotel, dal Revenue Management nel mondo del food&beverage agli approfondimenti sulle professioni di concierge, guida turistica e ristoratore.