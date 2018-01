Domande più frequenti su Google: cosa gli italiani chiedono a Google

Parole più cercate su Google 2017. Quali sono le domande degli utenti a Google. La ricerca

Quali domande rivolgono gli italiani al motore di ricerca? Un problema di salute, sintomi che incutono timore, domande troppo imbarazzanti da rivolgere al proprio medico?

Una ricerca rivela quali sono le ricerche preferite dagli italiani e come i medici agiscono per contrastare il fenomeno diffuso della disinformazione su Google. Secondo le statistiche, nel 97% dei casi gli italiani si rivolgono al “dottor Google”, spesso incuranti del rischio di incappare in contenuti superficiali o del tutto falsi, che nulla hanno a che fare con il rigore dell’approccio medico-scientifico.

Argomenti più cercati in Google 2017. Ecco quali parole nelle ricerche su Google sono ricorrenti

Uno studio sulle domande che gli italiani hanno fatto più spesso a Google nel 2017, condotto dal provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, in collaborazione con Consulcesi Club, ha voluto fare chiarezza su questo aspetto. Ne è emersa una panoramica che spazia da dubbi seri a questioni decisamente più curiose.

Gli argomenti preferiti, nello specifico, sono stati per il 18% l’alimentazione, per il 15% il diabete, per il 14% la tiroide, per il 13% i disturbi del ciclo mestruale, per il 10% il rapporto medico-paziente.



Domande più frequenti su Google: dubbi seri e fake news nelle ricerche degli utenti italiani

I dubbi più frequenti degli italiani, invece, riguardano alcuni dei temi più scottanti come la questione dei vaccini obbligatori, i sintomi causati dall’intolleranza al glutine e le conseguenze della celiachia, la cura del diabete, la gestione del colesterolo alto e l’applicazione di una corretta dieta mediterranea. Le fake news più cercate sono quelle del rapporto tra vaccini e autismo, la dieta del limone, la correlazione tra anguria e diabete, i semi di chia per la tiroide e la maggior parte dei disturbi sessuali.