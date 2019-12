Donna-ceo è bello, ma basta la gonna?

Donna manager è bello e trendy. Sicché c’è la corsa ad accaparrarsi le poche manager in circolazione affidando loro il top, ossia la guida delle aziende. Basta la parola, diceva un vecchio slogan pubblicitario.

Ma non sempre le donne ceo sono anche brave. Anzi spesso combinano disastri, ma la tendenza a privilegiare le donne è talmente forte e a prescindere che si assiste a vere progressioni di carriera stupefacenti non supportate da performance aziendali congrue.

Si parla molto in questi giorni della superliquidazione ottenuta dalla Ceo del gruppo Gedi (Repubblica-Espresso-La Stampa-Il Secolo di Genova-la concessionaria Manzoni e un grappolo di radio e giornali locali) Laura Cioli, dismessa dalla guida dell’azienda dopo che la proprietà è passata dai De Benedetti agli Agnelli-Elkan. La manager col master in Bocconi porta a casa dopo venti mesi di lavoro due milioni di buonuscita, oltre alla normale liquidazione. A fronte di una performance borsistica disastrosa, col valore del titolo Gedi quasi dimezzato. E alla Cioli era andata ancora meglio in RCS, nove mesi di lavoro in un gruppo sull’orlo del fallimento, poi a casa con l’arrivo di Cairo con un bell’assegno da quasi 4 milioni.

E se si parla con i precedenti datori di lavoro, dall’Eni a Sky, il sussurro è unanime: la Cioli? Lasciamo perdere.

Va bene donna manager, viva le quote rosa e la diversity e benvenute le chief executive officer con la gonna, ma possibile che basti la parola? E il passaparola tra colleghi? E i cacciatori di teste pagati profumatamente proprio per informarsi, guardare bene nel curriculum, selezionare e candidare?