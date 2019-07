Donne statunitensi, ecco perché gli italiani hanno successo con loro

Ricevo spesso lettere dall'Italia da parte di signore interessate a conoscere "come sono le americane"...Potrei dare facilmente una riposta,vivo negli Stati Uniti da molto tempo. Si dice che la maggior parte delle statunitensi sia tendenzialmente falsa,bugiarda sin dalla piu' tenera eta'. Certamente,ho potuto notare, e' radicato nella loro mentalita' un notevole istinto di competizione,soprattutto nei confronti delle altre donne:amano poco una sorella, soprattutto se e' piu' grande e ancora peggio se e' piu' bella, ;piu' desiderata e ha tante amiche. Pero',ogni volta che una persona le da' un bacio,l 'abbraccia o le dice "quanto sei bella", la ragazza-tipo americana e' convinta che si tratti di "pura verita'":le dicono quelle cose perche' lei e' davvero bellissima, e questo spiega il successo di tanti italiani con le donne di quella terra. I nostri uomini.infatti,sono pressappoco la loro versione maschile,quanto a difetti e autostima.



La ragazza americana ha un tabernacolo privato,in un angolo bene illuminato della camera, d solito alla destra del letto. Specchjo ampio,di quelli che "dicono la verita'".Da destra a sinistra un numero incredibile di cosmetici,creme e preparazione, che e' possibile conoscere soltanto avendo un diploma di estetista. Trenta minuti - minimo - "to make up my face",per mettere a posto il viso.L'americana impara dalla mamma,ma pure dalla nonna, a usare il make up fin da giovane,quando la pelle e' ancora soffice e delicata.L'acqua corrente non e' indispensabile. Ci si lava dopo aver ftto tutto:le unghie dei piedi,quelle delle mani,rossetto,mascara e dio sa quanto altro.Uno smalto puo' facilmente coprire,in casi limite, la sporcizia che si e' insinuata. Si pssa ai sotto ai profumi della giornata.La stanza nedd rimane impregnata fino alla sera. Infine arriva il momento della cerimonia della scelta. Credete sia una cosa semplice? Di solito la donna americana possiede una batteria di vestiti,giacche,gonne.allineati nel guardaroba come soldati in parata.Con un po' di fortuna la scelta delle scarpe non prendera' piu' di dieci minuti e,ora che e' tutto pronto, lei potra' affrontare la lunga giornata in ufficio,dove i colleghi sono piu' o mdeno avvezzi a tutto questo show e solitamente intenti ad altro, mentre le donne fanno quello che si chiama "sfilata" per essere ammirate o,meglio ancora,invidiate dalle colleghe. E'risaputo,ma non tutte vogliono ammetterlo, che l'americana veste per le altre donne.



La gran parte degli uomini trasmette su "frequenze" diverse,spesso neppure avverte che cosa stia succdedendo tutto attorno. Saranno "affogati" a casa,alla sera,dalla donna che ha frustrazioni da scontare,oppure che canta gli elogi ricevuti da chi "le vuole veramente bene". C'e'una vera differenza tra la donna americana la donna italiana? Direi di si'.ma bisogna cercare quota 70-80 anni per capirla completamentde.E' quando giungono a quella eta' che le americane si differenziano di molto, se messe a confronto co l'anziana di casa nostra. Intanto non credono nella parola vecchiaia.,proprio non laccettano,nemmeno per scherzo. Giunte a un periodo della loro vita,quando le rughe,le zampe di gallina,le occhiaie sono molto evidenti,il ricorso all'estetista e' d'obbligo. La parola nonna e' detestata,tutte preferiscono mommy o il loro nome di battesimo. Le signore di quella eta;' fumano com ciminiere,bevono come spugne... Questa,generalizzando,naturalment, e' la donna anziana statunitense.Esiste o no una differenza con la donna italiana? Giudicate voi.