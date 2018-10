Dreamers Day 2018: appuntamento a Milano con i "sognatori pragmatici"

C’è il barbiere inglese che dal 2015 dedica la sua vita a tagliare i capelli ai senzatetto per donare loro un po’ di autostima e dignità, di cui si è interessato anche Morgan Freeman con un documentario trasmesso da National Geographic. C’è la fondatrice della prima Scuola del fallimento. E il massimo esperto di HR al World Economic Forum. Che cos’hanno in comune? Sono tutti sognatori che sono riusciti a realizzare un grande obiettivo nella vita.

E lo racconteranno domenica 18 novembre 2018, al Teatro Dal Verme di Milano, quando si alzerà il sipario sulla quarta edizione del Dreamers Day, il primo evento al mondo dedicato ai Sognatori pragmatici, che anche quest’anno riunisce illustri esponenti nell’ambito della cultura, dello sport, della musica, dell’imprenditoria e dell’arte. Alternandosi sul palco dalle 10 alle 17.30 circa, raccontano come sono riusciti a credere nelle proprie capacità, nella forza del loro Sogno oltre ogni ragionevole dubbio. Questo genera nel pubblico presente un profondo impatto in termini di ispirazione e motivazione. Germoglia nelle coscienze il seme della certezza che chiunque può farcela a individuare e manifestare il proprio Sogno a beneficio proprio e di tutti. L’energia travolgente del Dreamers Day, a cui gli speaker aderiscono in forma gratuita, spinti e uniti da uno spirito di condivisione, è già sfociata in progetti innovativi e collaborazioni importanti tra spettatori, gli speaker e School For Dreamers. Prova tangibile che i Sognatori, quando si uniscono, possono oltrepassare ogni barriera e creare un network potente e universale.

Francesca Del Nero, fondatrice di School for Dreamers e padrona di casa dell’evento, sarà affiancata dal giornalista Andrea Bertuzzi, accompagnato dal suo cane Artù, noto su Instagram come The Golden of Milan, con oltre 20mila follower. Dopo il gradimento riscosso nella scorsa edizione, Artù torna nella veste di cane-giornalista, supportando il suo padrone sul palco. L’insolita coppia ha inaugurato una inedita forma di pet journalism, le interviste “ArTUperTU”, nella convinzione che la presenza di un cane possa stimolare la sensibilità e le emozioni degli interlocutori, consentendo loro di aprirsi maggiormente.

Tra gli speaker che saliranno sul palco quest’anno:

Paolo Gallo , executive coach, ex HRCO di World Economic Forum, speaker e autore del libro “La bussola del successo”, tradotto in sette lingue.

Nelle tre edizioni precedenti il Dreamers Day ha visto la partecipazione di oltre 1500 spettatori e la presenza di più di 60 speaker italiani e internazionali. Tra questi: Ervin Lazlo, Marcia Wieder, Fabrizio Macchi, Stefano Simontacchi, Carla Perrotti, Adolfo Panfili, Andrea Illy, Pasquale Forte, Giovanni Gastel, Elisabetta Dami, Sua Altezza Reale Alreem Al Tenaiji e Pier Mario Biava.

