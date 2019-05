Due nuovi store di Original Marines: concept e colori ispirati al brand

Nell’anno della svolta, con il restyling di prodotti e punti vendita e il varo di un nuovo assetto organizzativo, Original Marines apre due nuovi store: a Napoli, nel Centro commerciale “La Birreria”, e a Roma all’interno del nuovo Centro commerciale “Gran Roma”. Entrambi i punti vendita si caratterizzano per un layout da un’allure essenziale, arricchito da arredi in legno e dettagli colorati che si ispirano al brand. Il concept è confortevole e accogliente, ideato appositamente per valorizzare i capi e regalare ai clienti una shopping experience unica nel suo genere.

“La nostra strategia di sviluppo in Italia si focalizza principalmente sul consolidamento nelle aree geografiche già presidiate”, commenta Antonio Di Vincenzo, presidente della Imap Export, la società che detiene il marchio Original Marines che continua: “ Pur essendo fortemente proiettati verso l’estero, è importante per Original Marines mantenere una presenza capillare in Italia, dove il mercato continua a darci fiducia”. Obiettivo societario è fare un salto di qualità arrivando a superare i 250 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

Il tutto per fare un salto di qualità arrivando a superare i 250 milioni di euro di fatturato, oggi attestato a circa 200 milioni, nei prossimi cinque anni e portando l'export dal 10% attuale al 20% in tre anni. E dopo magari alzare il tiro mettendo il turbo all'internazionalizzazione iniziata nel 2005 e una probabile quotazione a Piazza Affari. Non a caso nel novembre del 2018 il brand ha aderito al programma internazionale della piattaforma Elite di Borsa Italiana che secondo Di Vincenzo è la porta d'accesso al mercato dei capitali e accompagna nella crescita le imprese più ambiziose ed evolute: “Nel prossimo triennio potremo aprire il nostro capitale a investitori istituzionali, banche, fondi o borsa, per riuscire a finanziare l'espansione all'estero”. Attualmente sono 500 i punti vendita Original Marines in Italia e all’estero più di 140 store tra Europa, Asia e Africa.