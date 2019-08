Dwayne The Rock Johnson si è sposato, l'annuncio su Instagram. FOTO

Dwyane "The Rock" Johnson, 47 anni, ha rivelato su Instagram di essersi sposato con la sua fidanzata di lunga data Lauren Hashian, 34 anni, cantante e produttrice musicale. "We do", "L'abbiamo fatto" ha commentato l'attore, condividendo due foto dalle Hawaii, dove si è celebrata la cerimonia. Il post ha collezionato in due ore più di 4 milioni di mi piace e 50mila commenti, raccogliendo gli auguri e le congratulazioni di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, dal campione NFL Tom Brady all'attore Kevin Hart, fino alla modella Naomi Campbell.

Johnson e Hashian si sono conosciuti nel 2006 mentre l'attore stava girando "The Game Plan" e hanno iniziato a frequentarsi nel 2007. Hanno due figlie Jasmine, 3 anni, e Tiana, 16 mesi. Johnson è stato precedentemente sposato con la produttrice cinematografica Dany Garcia per 10 anni. L'ex coppia, che condivide la figlia Simone, 18 anni, si è separata nel 2007. "The Rock" e Hashian avrebbero dovuto sposarsi nella primavera del 2018, ma poi avevano rimandato il matrimonio quando Lauren era rimasta incinta della loro seconda figlia. La star di "Jumanji" ha detto, scherzando, in un'intervista a Rolling Stone, che Lauren non voleva avere un "pancione" nelle foto di nozze. "Sono stato così fortunato ad essermi innamorato una volta. Innamorarsi di nuovo? È una cosa difficile da fare due volte nella posizione in cui mi trovo. Sono un fortunato figlio di puttana" ha detto Johnson, nel suo inconfondibile stile, in un'intervista a People. L'ex wrestler è ormai da anni una stella del cinema, con più di 30 film alle spalle. È attualmente al cinema con il primo spin-off della saga "Fast & Furious": "Hobbs & Shaw", al fianco di Jason Statham, è stato il film più visto nelle ultime due settimane in Italia con 4.173.752 euro totali d'incasso.